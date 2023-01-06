【ＦＯＣＵＳ】「穩增長」登上中國２０２３年最高優先級之際，「第四匹馬」終於奔騰

而出，說的正是房地產。跟去年底針對房企融資的「三箭（信貸、債券、股權）」齊發不同，央

媽、銀保監周四（５日）晚首次揭盅的「首套住房貸款利率政策動態調整機制」，直指需求端刺

激。

不過，如同疫後重開顛簸坎坷，樓市復甦亦荊棘密布，要恢復購房者信心，首套房貸「降息

」的小甜頭顯然不足夠。



＊跌跌不休城市，可撤利率下限＊



動態清零、三條紅線、房住不炒……多重淡風夾擊，２０２２年，內地１００大重點城市的

新建商品住宅成交面積急劇縮水近四成，至２０１５年以來最低；其中，排頭兵深圳的成交量更

錄２０１０年以來最低。

鑑於房地產牽涉龐雜產業鏈、就業鏈，更攸關地方政府錢袋子（去年首１１月國有土地出讓

收入跌近四分一），乃至系統性金融風險，重新攪動一潭死水般的樓市，幾乎是最高層「搞活經

濟」最高指示下的必然選項。

根據央行、銀保監的最新通知，新建商品住宅銷售價格環比和同比連續３個月均下降的城市

，可階段性下調或取消當地首套房貸利率政策下限。按此標準，廈門、武漢、天津、大連等至少

３８個二三線城市均在鬆綁之列。



＊年省數千甜頭，難敵跌價擔憂＊



房貸利率「降息」獲監管層開綠燈，如何評估？去年底降至４﹒１５％左右、１３年來最低

的全國首套房貸利率還有多少下調空間？

按最新５年期以上ＬＰＲ利率４﹒３％，即使上一輪２０１６年救市時的「８５折房貸」優

惠重出江湖，理論上，符合條件城市的首套利率最低可降至３﹒６５％左右，較現水平低５０點

子；以每１００萬２０年期貸款計，預計每年可節省三千多元。但面對上述３８個二三線城市，

個別房價過去半年即每平米下跌逾三千元，此能否吸引買家入市，見仁見智。

此外，深圳市住建局等六部門昨日祭出允許二手房「帶押過戶」，但簡化後端交易程序未必

能有效刺激前端成交量；而當局據報擬對房地產佣金實行全國上限指引，或定為銷售價格的２％

－２﹒５％，實際亦高於現時個別中介１％的水平。

由此看，要恢復購房者信心，尤其當同時需對沖樓市整體供應過剩、人口減少、城鎮化見頂

，更多大招仍待醞釀中。

