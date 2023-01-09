《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》瑞銀証券中國股票策略分析師孟磊今日在上

海舉行的瑞銀大中華研討會上表示，在疫情管控措施放鬆及房地產支持力度加大後，中國經濟增

長有望從２０２２年的２﹒７％反彈到２０２３年的４﹒９％。在拉動經濟的三駕馬車中，消費

是今年主要的增長動力，預計將從去年的跌幅０﹒６％轉增６﹒６％。孟磊表示，在疫情政策調

整後，消費者會信心不會馬上回來，預計要到二季度才逐漸恢復。另外，投資將從去年的增幅

４﹒２％擴大至４﹒６％；淨出口將從去年的增１﹒６％轉跌０﹒６％。

在經濟復甦下，Ａ股公司盈利增速將擴大。瑞銀預計，Ａ股盈利增長將從２０２２年的４％

回升至２０２３年的１５％。從估值方面來看，去年由於信心缺失，Ａ股估值下降幅度過大。而

今年疫情和房地產兩大不利因素消退後，可預見穩增長政策也會愈來愈發力，一旦市場情緒回暖

，新發公募基金或將快速回升，超額流動性的注入會有助於提振Ａ股市場，估值有望從底部回升

，因此瑞銀今年對Ａ股持積極樂觀態度。

瑞銀看好的板塊主要是受益於消費復甦、被投資者低配的板塊，包括休閒服務、家用電器、

食品飲料、新能源電池產業鏈、計算機；低配的板塊主要是周期股和防禦股，例如銀行、能源、

基礎材料、機械、傳媒、農林漁牧。

