《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管孫利軍今

日在上海舉行的瑞銀大中華研討會上表示，今年疫情管控措施退出及穩增長政策為中國股票市場

提供了良好的投資環境。隨著信心復甦，市場預計全面註冊制可能在２０２３年落地，因此

ＩＰＯ也會保持活躍，甚至超過２０２２年水平。

數據顯示，截至２０２２年１２月３１日，Ａ股共有１００９家企業處於排隊上市階段，其

中主板在審企業３０８間，科創板１６４家，創業板３５６家，北交所１８１家。



＊ＧＤＲ將成常態化境外融資渠道＊



另外，自去年２月「滬倫通」擴容至「中歐通」以來，已有１０家Ａ股企業赴歐洲發行

ＧＤＲ，另有逾３０家公司公告了發行計畫。瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹表示，預計

未來ＧＤＲ發行數量會進一步增加，「中歐通」將形成規模效應。在不久的未來，會有更多的中

國企業以此為契機走出去，ＧＤＲ將成為一個常態化境外融資渠道，也為境外投資者提供了參與

境內資本市場的新途徑。

朱正芹指，ＧＤＲ與赴美上市的ＡＤＲ不同，赴美上市的中概股都是海外架構的未上市企業

；而去ＧＤＲ上市的都是已在Ａ股上市的企業，這兩個之間沒有互相替代或者擠出效應。

