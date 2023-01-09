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AH股新聞

09/01/2023 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流出１２﹒２５億元，買港交所沽小米

　　《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指高開３０４點，報２１２９５點。最高升４７９點報
２１４７０點，最低升２２５點報２１２１６點。恒指收報２１３８８點，升３９６點或
１﹒８９％。
　　北水全日淨流出１２﹒２５億元，減少８﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是香港交易所
（００３８８）、藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是小
米集團（０１８１０）、建設銀行（００９３９）、吉利汽車（００１７５）。
　　主板成交１５６４﹒２３億元增加５﹒５％。其中港股通成交４３９﹒６億元，佔總成交
２８﹒１％。
　
＊雷軍辭任米田科技董事＊
　
　　根據天眼查顯示，近日北京田米科技有限公司發生工商變更，雷軍、王川卸任董事，同時主
要人員新增孫謙。
　　北京田米科技有限公司成立於２０１５年７月，法定代表人、執行董事、經理為張峰，註冊
資本２４５萬人民幣，經營範圍包括計算機軟件、硬件及網絡技術開發；委托加工筆記本電腦周
邊配件；計算機系統集成等，由小米通訊技術有限公司持股７０％。
　　公開資料顯示，該公司為小米筆記本生態鏈企業。
　　香港交易所升４﹒１４％報３７７﹒４元，北水淨買入２﹒４億元；藥明生物升２﹒４２％
報６７﹒６５元，北水淨買入２億元；騰訊控股升３﹒６１％報３６２元，北水淨買入１﹒８億
元。
　　小米集團升７﹒６５％報１２﹒１元，北水淨賣出４﹒１億元；建設銀行升０﹒２％報５元
，北水淨賣出２﹒８億元；吉利汽車跌２﹒３４％報１１﹒６６元，北水淨賣出２﹒６億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　２﹒４３
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　１﹒９９
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　１﹒８１
　　先聲藥業　　（０２０９６）　　　　　　１﹒４６
　　小鵬汽車　　（０９８６８）　　　　　　１﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　－４﹒０８
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－２﹒８４
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－２﹒５９
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒１６
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－１﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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