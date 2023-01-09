《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指高開３０４點，報２１２９５點。最高升４７９點報
２１４７０點，最低升２２５點報２１２１６點。恒指收報２１３８８點，升３９６點或
１﹒８９％。
北水全日淨流出１２﹒２５億元，減少８﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是香港交易所
（００３８８）、藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是小
米集團（０１８１０）、建設銀行（００９３９）、吉利汽車（００１７５）。
主板成交１５６４﹒２３億元增加５﹒５％。其中港股通成交４３９﹒６億元，佔總成交
２８﹒１％。
＊雷軍辭任米田科技董事＊
根據天眼查顯示，近日北京田米科技有限公司發生工商變更，雷軍、王川卸任董事，同時主
要人員新增孫謙。
北京田米科技有限公司成立於２０１５年７月，法定代表人、執行董事、經理為張峰，註冊
資本２４５萬人民幣，經營範圍包括計算機軟件、硬件及網絡技術開發；委托加工筆記本電腦周
邊配件；計算機系統集成等，由小米通訊技術有限公司持股７０％。
公開資料顯示，該公司為小米筆記本生態鏈企業。
香港交易所升４﹒１４％報３７７﹒４元，北水淨買入２﹒４億元；藥明生物升２﹒４２％
報６７﹒６５元，北水淨買入２億元；騰訊控股升３﹒６１％報３６２元，北水淨買入１﹒８億
元。
小米集團升７﹒６５％報１２﹒１元，北水淨賣出４﹒１億元；建設銀行升０﹒２％報５元
，北水淨賣出２﹒８億元；吉利汽車跌２﹒３４％報１１﹒６６元，北水淨賣出２﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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香港交易所 （００３８８） ２﹒４３
藥明生物 （０２２６９） １﹒９９
騰訊控股 （００７００） １﹒８１
先聲藥業 （０２０９６） １﹒４６
小鵬汽車 （０９８６８） １﹒３０
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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小米集團 （０１８１０） －４﹒０８
建設銀行 （００９３９） －２﹒８４
吉利汽車 （００１７５） －２﹒５９
美團 （０３６９０） －２﹒１６
新東方在綫 （０１７９７） －１﹒４８
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