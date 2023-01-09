《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指高開３０４點，報２１２９５點。最高升４７９點報

２１４７０點，最低升２２５點報２１２１６點。恒指收報２１３８８點，升３９６點或

１﹒８９％。

北水全日淨流出１２﹒２５億元，減少８﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是香港交易所

（００３８８）、藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是小

米集團（０１８１０）、建設銀行（００９３９）、吉利汽車（００１７５）。

主板成交１５６４﹒２３億元增加５﹒５％。其中港股通成交４３９﹒６億元，佔總成交

２８﹒１％。



＊雷軍辭任米田科技董事＊



根據天眼查顯示，近日北京田米科技有限公司發生工商變更，雷軍、王川卸任董事，同時主

要人員新增孫謙。

北京田米科技有限公司成立於２０１５年７月，法定代表人、執行董事、經理為張峰，註冊

資本２４５萬人民幣，經營範圍包括計算機軟件、硬件及網絡技術開發；委托加工筆記本電腦周

邊配件；計算機系統集成等，由小米通訊技術有限公司持股７０％。

公開資料顯示，該公司為小米筆記本生態鏈企業。

香港交易所升４﹒１４％報３７７﹒４元，北水淨買入２﹒４億元；藥明生物升２﹒４２％

報６７﹒６５元，北水淨買入２億元；騰訊控股升３﹒６１％報３６２元，北水淨買入１﹒８億

元。

小米集團升７﹒６５％報１２﹒１元，北水淨賣出４﹒１億元；建設銀行升０﹒２％報５元

，北水淨賣出２﹒８億元；吉利汽車跌２﹒３４％報１１﹒６６元，北水淨賣出２﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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香港交易所 （００３８８） ２﹒４３

藥明生物 （０２２６９） １﹒９９

騰訊控股 （００７００） １﹒８１

先聲藥業 （０２０９６） １﹒４６

小鵬汽車 （０９８６８） １﹒３０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小米集團 （０１８１０） －４﹒０８

建設銀行 （００９３９） －２﹒８４

吉利汽車 （００１７５） －２﹒５９

美團 （０３６９０） －２﹒１６

新東方在綫 （０１７９７） －１﹒４８

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