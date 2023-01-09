《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：奮力推進政法工作現代化

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國家主席習近平近日對政法工作作出重要指示強調，要堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持發揚

鬥爭精神，奮力推進政法工作現代化，全力履行維護國家政治安全、確保社會大局穩定、保障人

民安居樂業的職責使命。



春運現場：出行故事匯聚經濟恢復向好暖流

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１月７日是２０２３年春運首日，億萬中國人再次集體踏上回鄉之旅，人潮湧動、摩肩接踵的景

象重現。



財政穩經濟，新年早加力

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根據近期多地公布的發行計劃統計，一季度地方債計劃發行總額已超過１萬億元人民幣。業內人

士預計，２０２３年地方債將繼續靠前發力，帶動擴大有效投資，鞏固經濟回穩向上基礎。





《上海證券報》



習近平：奮力推進政法工作現代化

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國家主席習近平近日對政法工作作出重要指示強調，要堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持發揚

鬥爭精神，奮力推進政法工作現代化，全力履行維護國家政治安全、確保社會大局穩定、保障人

民安居樂業的職責使命。



移民管理優化政策措施實施，出入境口岸逐步恢復通關

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深港口岸８日起分階段有序恢復內地與香港人員正常往來。記者在口岸看到，恢復通關首日，深

圳各口岸通關現場平穩順暢有序，旅客們的激動心情溢於言表。各口岸張燈結彩，還安排了福袋

和防疫包派送等歡迎活動。



深交所確定今年上市公司監管服務三大重點

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２０２３年深交所敲定上市公司監管服務三大重點：增強制度的適應性，塑造多元包容的創新支

持市場機制；增強監管的有效性，塑造精準高效的上市公司監管體系；增強服務的協同性，塑造

共建共治共享的良性市場生態。





《證券時報》



習近平：奮力推進政法工作現代化

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國家主席習近平近日對政法工作作出重要指示強調，要堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持發揚

鬥爭精神，奮力推進政法工作現代化，全力履行維護國家政治安全、確保社會大局穩定、保障人

民安居樂業的職責使命。



實探深港口岸：過關順利，回家真好

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１月８日起，深港口岸分階段有序恢復內地與香港人員正常往來。記者注意到，不少深圳和香港

市民將恢復通關形容為農歷新年前的「最大喜訊」。大家因為兩地生活逐步恢復正常感到振奮，

也對未來發展充滿期待。



根治歲末欠薪，農民工打拼更有信心

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每到歲末年關，農民工薪資支付就成為各方關注熱點。今年以來，欠薪問題出現反彈，根治拖欠

農民工工資工作面臨更加複雜局面。近期各地集中開展的根治欠薪專項行動，除了追薪、解決存

量問題，還對惡意欠薪者的懲處。（ｌｃ）

