《神州經脈》內地昨日（８日）起對新冠防控降級至「乙類乙管」，國家衛健委疫情應對處

置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，很多省份都已經達到新冠感染高峰，甚至有些出現了下

降的趨勢。人行黨委書記、銀保監主席郭樹清最新表示，隨著疫情防控措施的優化和經濟政策效

果的持續顯現，中國經濟增長有機會以較快的速度恢復到正常軌道上。

滬深兩市今早顯著高開，在有色、金融、白酒等板塊支撐下，及在人民幣匯價急彈加持下，

三大股指全日振奮，滬綜指收漲０﹒５８％，報３１７６﹒０８點，實現六連揚，續創近一個月

新高。深成指彈０﹒７３％，創業板指數亦漲０﹒７５％。兩市全日成交８０７２億元（人民幣

．下同），按日續減少３﹒７％。人民幣匯價日內大漲，即期（ＣＮＹ）最高觸６﹒７５９２兌

一美元，為近五個月高位；外資循陸股通流入７７億元，為連續第四個交易日錄得淨流入。

分析師稱，外資流入助推Ａ股實現春季躁動行情，指數反彈趨勢有望持續。瑞銀證券中國股

票策略分析師孟磊今日在上海舉行的瑞銀大中華研討會上表示，綜合考慮今年Ａ股盈利情況轉好

以及全球經濟疲弱等因素，預計今年將有２０００億元的北上資金進入Ａ股市場，處於往年平均

水平。



＊今日新聞精選＊



１﹒ Ｏｍｉｃｒｏｎ亞型變異株ＸＢＢ﹒１﹒５成為新冠疫情大流行以來最具傳染性的毒株，

並在中國民眾中引發新一輪恐慌。在北京，外交部發言人汪文斌今日表示，當前新毒株

ＸＢＢ﹒１﹒５成為美國上升勢頭最快的毒株，已引發美國內超４０％的感染病例。美方應當及

時公開透明地同世界衛生組織和國際社會分享美國內的疫情信息和數據，並採取切實有效措施，

防止疫情進一步傳播。汪文斌強調，全球流感共享數據庫的新冠病毒開源數據顯示，疫情暴發後

的三年內，美國幾乎流行過所有新冠病毒變種毒株及其分支，是存在新冠病毒變種毒株最多的國

家之一。另據英國傳媒報道，英國安全部門近期對公務用車進行全面搜查，發現中國產識別卡，

即ＳＩＭ卡，可用於定位跟蹤並傳輸相關數據，引發對國家安全的嚴重擔憂。中國駐英國大使館

發言人回應指，有關指責毫無根據，純屬捏造。發言人強調中國做事一向光明正大，沒有必要也

沒有興趣去蒐集英國車輛定位的信息。中方奉勸英方有關人員停止散布虛假消息，停止賊喊捉賊

的把戲。



２﹒ 螞蟻集團日前公告，公司主要股東投票權發生變化，馬雲及其一致行動人的投票權由此前

的５３﹒４６％調整為螞蟻集團的１０名股東分別獨立行使股份表決權，不再存在直接或間接股

東單一或共同控制螞蟻集團的情形。調整後，馬雲的表決權下降到６﹒２０８％。這也意味著，

馬雲徹底放棄了對螞蟻集團的實際控制權，螞蟻集團如今已無實際控制人。公告又稱，螞蟻集團

董事會八名董事中包含四名獨立董事（達到半數）。在此基礎上，集團計劃繼續引入第五名獨立

董事，實現董事會中獨立董事過半數。集團表示，目前仍專注于整改和業務升級，沒有啟動上市

的計劃。而根據現行Ａ股ＩＰＯ規定，申報滬深交易所科創板、創業板上市的公司，要求最近兩

年實控人沒有發生變更；港股方面的相關要求則是一年。這意味著，若螞蟻集團依舊選擇Ａ╱Ｈ

兩地同時上市，其重啟ＩＰＯ的時間最早將在２０２５年１月。分析認為，監管大幅削減馬雲的

投票權，但股份一點都沒動，相當於在拿走控制權的同時又維護了他的經濟利益，對各方都算有

了交代。此舉對其他十幾家平台也算是利好。值得關注的是，銀保監主席郭樹清在周日接受《新

華社》專訪中稱，１４家平台企業金融業務專項整改已經基本完成。



３﹒ 美國勞工部上周五（６日）公布的非農就業數據，傳出通脹降溫訊號，有利聯儲局放緩加

息步伐。市場現在認為聯儲局在７５％機會，在下月將加息幅度下調至２５個基點，並在６月前

將終點利率維持在略低於５％。美元走軟，美匯指數於紐約尾盤跌１﹒０８％，至１０３﹒９０

，但周線小漲０﹒４％。人民幣中間價六連漲刷四個半月高，即期匯率（ＣＮＹ）跟隨中間價，

今早大幅高開４３８點子，全日更飆８７６點，收報６﹒７７１２，錄七連漲，收盤價創８月

１５日以來近五個月新高。交易員稱，上周美國經濟數據公布後市場對美聯儲放緩加息步伐的預

期升溫，美元指數回軟至１０３﹒６附近震盪，而春節前剛需結匯客盤仍多繼續助力人民幣延續

強勢，這一走勢或在春節假期後才會出現回調。中金公司最新觀點認為，考慮到美元╱人民幣已

經跌破２００天移動均線，且中美經濟錯位的預期可能繼續引導跨境資本流入，不排除短期內人

民幣匯率進一步升值的可能性，預計本周人民幣匯率區間或為６﹒７０－６﹒９０。此外，國家

外匯局公布，截至２０２２年１２月末，中國外匯儲備規模為３１２７７億美元，較１１月末上

升１０２億美元，升幅為０﹒３３％。中國外匯儲備連續３個月上升。



４﹒ 國務院聯防聯控機制７日印發《關於印發新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）的通知》

，倡導公眾特別是老年人積極主動全程接種疫苗和加強免疫接種；明確常態化和應急情況下需要

開展的重點監測工作等。衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，以國家為基

本單位看，很多省份都已經達到了新冠感染高峰，甚至有些出現了下降的趨勢；很多過了高峰的

省份，再通過春節的流動引起比較大的第二波或第三波，這種概率不排除，但是概率比較小。此

外，國家醫保藥品目錄談判工作昨日（８日）結束，國家醫療保障局醫藥管理司負責人表示，由

於美國輝瑞藥廠的新冠口服藥「帕克斯洛維德」（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）報價高，未能通過談判納

入醫保目錄。另外兩款新冠治療藥品「阿茲夫定片」及「清肺排毒顆粒」則談判成功。不過，據

外電早前報道，中國正與美國藥廠輝瑞洽談，容許內地藥廠仿製帕克斯洛維德，期望１月２２日

（農曆年初一）前達成協議，並指示內地藥廠準備註冊，生產仿製版的新冠口服藥。



５﹒ 人民銀行微信公眾號昨日（８日）刊登《人民日報》對人行黨委書記、銀保監主席郭樹清

的採訪。郭樹清表示，隨著疫情防控措施的優化和經濟政策效果的持續顯現，中國經濟增長有機

會以較快的速度恢復到正常軌道上。他強調，將當期總收入最大可能地轉化為消費和投資，是經

濟快速恢復和高品質發展的關鍵。郭樹清指出，金融政策要積極配合財政政策和社會政策，多管

道增加中低收入和受疫情影響較大群體的收入，滿足其基本生活需求，提高消費能力。此外，還

要開發更多合適的金融產品，鼓勵住房、汽車等大宗商品消費。他還表示，貨幣政策要進一步符

合民營企業需求，保持信貸總量有效成長，另外要豐富民營企業融資管道，支持其透過發行股票

債券獲取更多金融資源。郭樹清認為，中長期看，人民幣匯率將會保持雙向波動，但整體上將持

續走強。與此同時，考慮到當前主要已開發國家服務業擴張、「工資－物價」螺旋效應等因素，

海外通脹仍將持續位在高點，對此要保持高度警戒。



６﹒ 最高人民法院召開全國高級法院院長會議，部署２０２３年人民法院工作，會議中提到，

要服務做好重大經濟金融風險防範化解工作。要落實房子是用來住的、不是用來炒的定位，配合

做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，加大相關領域矛盾糾紛防範化解力度，堅決依法懲處相

關違法犯罪行為，促進房地產市場平穩發展。要依法審理各類金融案件，嚴懲金融領域犯罪，出

台全國法院金融審判工作會議紀要，高標準建設北京、上海、成渝金融法院，繼續配合做好重大

風險處置工作，助力防範化解金融風險。另據中指研究院數據顯示，上周各線城市成交整體環比

由升轉降，一線城市同環比均上漲。環比來看，上海大幅上漲，北京、寧波、韶關分別領跌各線

城市。庫存總量環比略降，降幅為０﹒３７％。中指研究院指出，上周樓市整體同環比均下降。

各線城市中，一線城市整體上漲，上海環比上漲１﹒５倍；二線城市環比下降逾六成，三線城市

同比小幅上漲。庫存總量環比略降，溫州增幅最大。此外，據融創（０１９１８）官方社交平台

９日消息，融創中國２０２２年共完成超１８萬套房子的交付。（ｗｌ）

