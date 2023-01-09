《經濟通通訊社９日專訊》有色板塊走高，株冶集團（滬：６００９６１）、精藝股份
（深：００２２９５）、博威合金（滬：６０１１３７）、北方銅業（深：０００７３７）漲停
，紫金礦業（滬：６０１８９９）升７﹒３％，鑫鉑股份（深：００３０３８）升６﹒６％。
消息上，自然資源部早前表示，將突出緊缺和大宗戰略性礦產，全面啟動新一輪戰略性礦產
國內找礦行動。一些重要礦產資源對外依存度高，國際形勢一旦出現變化，必然影響經濟安全甚
至是國家安全。要未雨綢繆，做好特殊情況下的國內資源安全保障。組織實施礦產地戰略儲備工
程，增強戰略性礦產資源長遠保障能力。
＊發改委：加強鐵礦石價格監管，嚴厲打擊惡意炒作＊
近期鐵礦石價格過快上漲，國家發改委價格司組織召開會議，研究加強鐵礦石價格監管工作
。專家認為，近一段時間，在市場供需基本面總體穩定的情況下，鐵礦石價格快速大幅上漲，存
在明顯炒作成分。專家建議，加強鐵礦石價格監管，特別是嚴厲打擊誇大市場信息、渲染漲價氛
圍、期現貨聯動炒作等違法違規行為。
國家發改委表示，高度關注鐵礦石市場價格變化，對散布虛假信息、哄抬價格、惡意炒作等
違法違規行為，堅決打擊、絕不姑息，切實保障鐵礦石市場價格平穩運行。（ｄｗ）
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