《經濟通通訊社９日專訊》恒生電子（滬：６００５７０）昨晚公告，公司近日收到公司控

股股東恒生集團的通知及公司實際控制人馬雲出具的《簡式權益變動報告書》。由於恒生集團母

公司螞蟻集團股權調整，馬雲不再是螞蟻集團實際控制人，並且不再存在任何直接或間接股東單

一或共同控制螞蟻集團的情形，因此恒生電子的實際控制人亦將由馬雲變更為無實際控制人。

公告顯示，截至公告日，恒生集團持有恒生電子２０﹒７２％股份，為恒生電子的控股股東

。本次權益變動前，螞蟻集團持有恒生集團１００％的股權。杭州君瀚股權投資合夥企業及杭州

君澳股權投資合夥企業合計持有螞蟻集團５３﹒４６％的股份，為螞蟻集團的控股股東。馬雲通

過雲鉑投資控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團５３﹒４６％股份的表決權。因此，本

次權益變動前，馬雲間接控制恒生電子２０﹒７２％股份的表決權，為恒生電子實際控制人。

同日，阿里巴巴（０９９８８）在港交所公告稱，阿里巴巴集團在螞蟻集團的股權保持不變

，以及阿里巴巴集團或任何其他股東均不控制螞蟻集團。截至目前，阿里對螞蟻的持股仍為

３３％。（ｌｃ）

