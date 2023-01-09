《經濟通通訊社９日專訊》央視播出電視專題片《永遠吹沖鋒號》第一集《第二個答案》，

前司法部長傅政華等出鏡懺悔。傅政華表示，由於沒有理想信念，他把個人的政治前途看得比什

麼都重要，總想著要在政治上有靠山、有依靠，成為孫力軍政治團夥的重要成員。傅政華坦言，

對孫力軍是唯命是從，但在政治上實際上是互相利用。「我對他唯命是從，在政治上他也是竭盡

全力地舉薦我，其實這就是互相利用的關係。由於我的違法犯罪，嚴重損壞了黨的形象，嚴重危

害了公安司法事業，嚴重破壞了政法系統的政治生態，我的教訓極為沉痛。」



＊被一名政治騙子李全蒙騙長達２０年＊



節目中，傅政華又指被另一名政治騙子李全蒙騙長達２０年。李全訛稱自己是領導人身邊的

高級智囊，多年來利用傅政華，在推動土地開發、調解經濟糾紛訴訟，及幫助親屬到銀行工作等

謀取大量利益。節目又指，傅政華嚴重違反中央八項規定精神，在北京長期違規佔用一間７００

多平方米的四合院，又在工作地點及下屬單位賓館佔用六套住所，面積達１３００平方米。

傅政華為全國政協社會和法制委員會原副主任，曾任北京市委常委、市公安局黨委書記、局

長，公安部黨委副書記、副部長，司法部黨組副書記、部長等職務。多年來收受１﹒１７億元人

民幣，涉嫌徇私枉法，包庇隱暪弟弟的嚴重犯罪問題線索，去年９月被一審裁定受賄罪成，判處

死緩，緩期２年執行，緩刑期滿後終身監禁。

其他會出鏡的，包括同樣涉貪入獄的山東省人大常委會原副主任張新起案、湖南省婁底市兩

任原市委原書記李薦國及龔武生。中紀委國家監委指出，通過這些案例，展現黨時刻保持解決大

黨獨有難題的清醒和堅定，時刻保持永遠在路上的堅韌和執著，堅定不移全面從嚴治黨，將自我

革命進行到底的鮮明立場。（ｅｗ）

