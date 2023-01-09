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AH股新聞

09/01/2023 08:35

【新冠感染】國家醫保局：輝瑞新冠口服藥報價高，不納入醫保目錄

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家醫保藥品目錄談判工作昨日結束，國家醫療保障局醫藥管理
司負責人表示，由於美國輝瑞藥廠的新冠口服藥「帕克斯洛維德」（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）報價高
，未能通過談判納入醫保目錄。
　　負責人表示，雖然輝瑞的新冠口服藥，未能通過談判納入醫保目錄，但根據近期國家醫保局
與有關部門聯合印發的通知，以及第十版治療方案中的藥物，亦包括輝瑞新冠口服藥，參保患者
在今年３月底前使用這款藥物都可享受醫保報銷政策。
　　另外兩款新冠治療藥品「阿茲夫定片」及「清肺排毒顆粒」則談判成功，至今納入國家醫保
藥品目錄內，治療發熱及咳嗽等新冠症狀的藥品已達６００多種。
　
＊中國擬與輝瑞洽談，容許仿製新冠口服藥＊
　
　　據外電早前報道，中國正與美國藥廠輝瑞洽談，容許內地藥廠仿製帕克斯洛維德。報道指，
國家藥品監督管理局上月底開始與輝瑞磋商，期望１月２２日（農曆年初一）前達成協議，並指
示內地藥廠準備註冊，生產仿製版的新冠口服藥。
　　內地當局曾接觸華海藥業（滬：６００５２１）及石藥集團（０１０９３），兩間藥廠最近
幾星期進行生產仿製版藥物前必須的生物等效性試驗，預計本月稍後有結果。華海藥業去年８月
曾與輝瑞簽署協議，生產在中國使用的帕克斯洛維德。
　　報道指，內地當局亦要求輝瑞降低帕克斯洛維德的價格。內地上月放寬防疫後，各地感染激
增，但內地缺乏新冠口服藥，原價一盒２３００元人民幣的帕克斯洛維德，被炒至逾５萬元人民
幣。（ｊｔ）

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