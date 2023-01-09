《經濟通通訊社９日專訊》美國非農就業數據傳出通脹降溫訊號，美股企穩回升。內地昨日

起對新冠防控降級至「乙類乙管」，人行黨委書記、銀保監主席郭樹清最新表示，隨著疫情防控

措施的優化和經濟政策效果的持續顯現，中國經濟增長有機會以較快的速度恢復到正常軌道上。

滬深兩市今早顯著高開，上證綜指高開０﹒３７％，深證綜指高開０﹒３５％，創業板指數更高

開０﹒４６％。

公開市場上周收水１﹒６萬億元（人民幣．下同）創單周歷史新高，人行今日再淨回籠

４１０億元。美聯儲加息預期淡化，美匯急挫，人民幣中間價今日大幅上調６４７點子，實現五

連漲，創２０２２年８月２２日以來四個半月新高。此外，中國外匯儲備連續３個月上升，１２

月末外儲規模為３１２７７億美元，較１１月末上升１０２億美元，升幅為０﹒３３％。

郭樹清接受《人民日報》採訪時表示，將當期總收入最大可能地轉化為消費和投資，是經濟

快速恢復和高品質發展的關鍵。金融政策要積極配合財政政策和社會政策，多管道增加中低收入

和受疫情影響較大群體的收入，滿足其基本生活需求，提高消費能力。貨幣政策要進一步符合民

營企業需求，保持信貸總量有效增長，另外要豐富民營企業融資管道，支持其透過發行股票債券

獲取更多金融資源。

螞蟻集團日前公告，公司主要股東投票權發生變化，馬雲及其一致行動人的投票權由此前的

５３﹒４６％調整為螞蟻集團的１０名股東分別獨立行使股份表決權，不再存在直接或間接股東

單一或共同控制螞蟻集團的情形。調整後，馬雲的表決權下降到６﹒２０８％。這也意味著，馬

雲徹底放棄了對螞蟻集團的實際控制權，螞蟻集團如今已無實際控制人。（ｗｌ）

