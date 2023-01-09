《經濟通通訊社９日專訊》Ａ股今早隨外圍高開，市場憧憬內地疫情緩和及經濟將快速復甦

，人民幣匯價大幅走升，帶領三大股指維持強勢。滬綜指半日漲０﹒５３％，報３１７４﹒３３

點再試衝擊三千二；在有色股、醫藥股等推動下，深證成指彈０﹒６７％，創業板指數亦漲

０﹒６１％。儘管公開市場收水，兩市半日成交仍錄５１６９億元（人民幣．下同），較上一交

易日（６日）同一時段減少不足１％。

內地昨日起對新冠防控降級至「乙類乙管」，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組

組長梁萬年表示，以國家為基本單位看，很多省份都已經達到了新冠感染高峰，甚至有些出現了

下降的趨勢；很多過了高峰的省份，再通過春節的流動引起比較大的第二波或第三波，這種概率

不排除，但是概率比較小。

人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）周一早盤升破６﹒８元關口創逾四個半月新高，中間價亦升至

逾四個半月高位；離岸（ＣＮＨ）也繼在岸匯價後升破６﹒８元關口。交易員稱，上周美國經濟

數據公布後市場對美聯儲放緩加息步伐的預期升溫，美匯指數回軟，而春節前剛需結匯客盤仍多

繼續助力人民幣延續強勢，這一走勢或在春節假期後才會出現回調。



＊憧憬與輝瑞合作仿製藥，醫藥股興奮＊



美國輝瑞藥廠的新冠口服藥「帕克斯洛維德」（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）因報價過高未能納入醫

保目錄，惟據外電報道，國家藥品監督管理局作為中方牽頭部門正與輝瑞就Ｐａｘｌｏｖｉｄ的

仿製藥合作進行談判，期望１月２２日（農曆年初一）前達成協議，並指示內地藥廠準備註冊，

生產仿製版的新冠口服藥，並特別提到華海藥業（滬：６００５２１）及石藥集團

（０１０９３）。華海醫藥股價反高潮下挫，半日瀉４﹒６％，報２１﹒９２元。

惟消息惹起投資者對一眾醫藥股憧憬，Ｃ百利（滬：６８８５０６）飆１６﹒９％，東亞藥

業（滬：６０５１７７）升一成漲停，悅康藥業（滬：６８８６５８）大漲９﹒２％，拓新藥業

（深：３０１０８９）、神州細胞（滬：６８８５２０）亦大漲逾７％。

衛健委專家稱多省份本輪疫情已過峰，由內媒報道可見多地商場、餐館人潮湧湧的情況再現

。白酒股顯著回暖，天佑德酒（深：００２６４６）飆９﹒７％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）、今世緣（滬：６０３３６９）大漲逾６％，洋河股份

（深：００２３０４）彈５﹒４％，伊力特（滬：６００１９７）亦漲半成。



＊國家啟新一輪找礦行動，有色股漲停為敬＊



國家自然資源部早前表示，將突出緊缺和大宗戰略性礦產，全面啟動新一輪戰略性礦產國內

找礦行動。與此同時，針對近期鐵礦石價格過快上漲，國家發改委價格司組織召開會議，研究加

強鐵礦石價格監管工作。有色板塊領漲兩市，株冶集團（滬：６００９６１）、精藝股份

（深：００２２９５）、博威合金（滬：６０１１３７）、北方銅業（深：０００７３７）、洛

普金斯（深：００２３３３）紛紛漲停，紫金礦業（滬：６０１８９９）飆７﹒９％。

房地產板塊早盤回調，新華聯（深：０００６２０）、金地集團（滬：６００３８３）吐逾

３％，保利發展（滬：６０００４８）、萬科Ａ（深：０００００２）走低逾２％，新城控股

（滬：６０１１５５）、嘉凱城（深：０００９１８）等亦低水逾１％。（ｗｌ）

