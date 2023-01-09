《經濟通通訊社９日專訊》內地昨日（８日）起對新冠防控降級至「乙類乙管」，國家衛健

委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，很多省份都已經達到新冠感染高峰，甚至

有些出現了下降的趨勢。人行黨委書記、銀保監主席郭樹清最新表示，隨著疫情防控措施的優化

和經濟政策效果的持續顯現，中國經濟增長有機會以較快的速度恢復到正常軌道上。

滬深兩市今早顯著高開，在有色、金融、白酒等板塊支撐下，及在人民幣匯價急彈加持下，

三大股指全日振奮，滬綜指收漲０﹒５８％，報３１７６﹒０８點，實現六連揚，續創近一個月

新高。深成指彈０﹒７３％，創業板指數亦漲０﹒７５％。兩市全日成交８０７２億元（人民幣

．下同），按日續減少３﹒７％。人民幣匯價日內大漲，即期（ＣＮＹ）最高觸６﹒７７兌一美

元，為逾四個半月高位；外資循陸股通流入７７億元，為連續第四個交易日錄得淨流入。

分析師稱，外資流入助推Ａ股實現春季躁動行情，指數反彈趨勢有望持續。瑞銀證券中國股

票策略分析師孟磊今日在上海舉行的瑞銀大中華研討會上表示，綜合考慮今年Ａ股盈利情況轉好

以及全球經濟疲弱等因素，預計今年將有２０００億元的北上資金進入Ａ股市場，處於往年平均

水平。



＊失去實控人馬雲，恒生電子低開高走＊



螞蟻集團一紙公告宣布公司將進入「無實控人」時代，螞蟻核心股東馬雲的表決權將從

５３﹒５％削降至６﹒２％。同樣失去馬雲這個實控人的公司還有恒生電子

（滬：６００５７０），該股低開後盤初曾挫３％，惟很快轉漲，最終收升０﹒７６％。

有分析認為，雖然馬雲在螞蟻集團的投票權被大幅削減，但股份一點都沒動，相當於在拿走

控制權的同時又維護了他的經濟利益，對各方都算有了交代。部分阿里概念落鑊，博納影業

（深：００１３３０）、君正集團（滬：６０１２１６）漲停，美年健康（深：００２０４４）

飆８％，眾信旅遊（深：００２７０７）彈６﹒５％。

中金公司研報指，多地疫情逐步過峰，白酒動銷邊際改善。加上外資加速入場，白酒股全日

強勢，伊力特（滬：６００１９７）漲停，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）飆８﹒６％，今世緣

（滬：６０３３６９）、洋河股份（深：００２３０４）大漲逾６％，五糧液

（深：０００８５８）、貴州茅台（滬：６００５１９）等亦漲超２％。



＊上周樓市成交轉降，地產股全日沉寂＊



中指研究院數據顯示，上周各線城市成交整體環比由升轉降，一線城市同環比均上漲。環

比來看，上海大幅上漲１﹒５倍，北京、寧波、韶關分別領跌各線城市。庫存總量環比略降，降

幅為０﹒３７％。地產股全日沉寂，新華聯（深：０００６２０）瀉４﹒３％，金地集團

（滬：６００３８３）挫３﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）、世聯行

（深：００２２８５）等走低逾２％。

軍工股亦大幅回調，星網宇達（深：００２８２９）、中航重機（滬：６００７６５）瀉逾

４％，鋼研高納（深：３０００３４）、中航西飛（深：０００７６８）、航發動力

（滬：６００８９３）等吐逾３％。（ｗｌ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０１３﹒１２ ＋０﹒８１

上證綜合指數 ３１７６﹒０８ ＋０﹒５８ ３４２７﹒００

深證綜合指數 ２０５４﹒４７ ＋０﹒６８ ４６４５﹒００

上證Ｂ股指數 ２８８﹒９８ ＋０﹒６８ １﹒３７

深證Ｂ股指數 １１９０﹒０２ ＋０﹒８９ ０﹒６０

上證１８０指數 ８５１６﹒２４ ＋０﹒８０

上證３８０指數 ５７５６﹒４０ ＋０﹒４６

深證成份指數 １１４５０﹒１５ ＋０﹒７３

中小創新指數 ２３１７﹒４３ ＋０﹒４４

深圳創業板指數 ２４４０﹒３７ ＋０﹒７５

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