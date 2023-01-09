《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數半日升０﹒６７％，報８５０５﹒８４點，上證

３８０指數半日升０﹒５％，報５７５８﹒４８點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９２﹒２２億元，用２７﹒７８

億元或５﹒３％。

民航局副局長呂爾學指出，目前春運航班申請量已有超過疫情前的趨勢。另外，自１月８日

起，中國不再對入境人員實施全員隔離，海外華人或掀起回國探親熱潮。民航股今早微升，春秋

航空（滬：６０１０２１）揚１﹒６％，東航（滬：６００１１５）升０﹒９％，國航

（滬：６０１１１１）升０﹒７％。

自然資源部早前表示，將突出緊缺和大宗戰略性礦產，全面啟動新一輪戰略性礦產國內找礦

行動。組織實施礦產地戰略儲備工程，增強戰略性礦產資源長遠保障能力。有色板塊走高，株冶

集團（滬：６００９６１）、博威合金（滬：６０１１３７）漲停，紫金礦業

（滬：６０１８９９）升７﹒９％。

白酒股今早拉漲，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒６％，山西汾酒

（滬：６００８０９）升０﹒６％，今世緣（滬：６０３３６９）抽升６﹒２％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）飆６﹒６％，舍得酒業（滬：６００７０２）升３﹒５％，水井坊

（滬：６００７７９）升０﹒９％，口子窖（滬：６０３５８９）升３﹒９％，老白干酒

（滬：６００５５９）升２﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

