《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒８％，報８５１６﹒２４點，上證

３８０指數收升０﹒４６％，報５７５６﹒４點。

中金公司研報指，多地疫情逐步過峰，白酒動銷邊際改善，基本面逐步驗證右側。白酒股走

強，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）飆８﹒６％，今世緣（滬：６０３３６９）抽升６﹒５％，

舍得酒業（滬：６００７０２）升４％，水井坊（滬：６００７７９）升２﹒５％，貴州茅台

（滬：６００５１９）升２﹒１％。

民航局副局長呂爾學指出，目前春運航班申請量已有超過疫情前的趨勢。另外，自１月８日

起，中國不再對入境人員實施全員隔離，海外華人或掀起回國探親熱潮。民航股微升，春秋航空

（滬：６０１０２１）揚１﹒１％，東航（滬：６００１１５）升１﹒９％，國航

（滬：６０１１１１）升１﹒５％。

自然資源部早前表示，將突出緊缺和大宗戰略性礦產，全面啟動新一輪戰略性礦產國內找礦

行動。組織實施礦產地戰略儲備工程，增強戰略性礦產資源長遠保障能力。有色板塊走高，株冶

集團（滬：６００９６１）、博威合金（滬：６０１１３７）漲停，紫金礦業

（滬：６０１８９９）升９﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

