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AH股新聞

09/01/2023 11:33

《深股通》深成指半日升０﹒６７％，中小創新指升０﹒４７％

　　《經濟通通訊社９日專訊》深證成指半日升０﹒６７％，報１１４４４﹒２點，深證中小創
新指數半日升０﹒４７％，報２３１８﹒１５點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０３﹒２２億元，用１６﹒７８
億元或３﹒２％。
　　螞蟻集團一紙公告宣布公司將進入「無實控人」時代，螞蟻核心股東馬雲的表決權將從
５３﹒５％削降至６﹒２％。分析指馬雲被削投票權但持股未變，利好一眾平台企業。阿里概念
走勢分化，美年健康（深：００２０４４）飆７﹒７％，同時若羽臣（深：００３０１０）、太
極股份（深：００２３６８）瀉超４％。
　　中信建投指出，本周特斯拉大幅下調國內車型售價，有望大幅提振在手訂單，利好供應鏈需
求預期修復；但考慮到車型較為陳舊，預計對售價３０萬元以上新能源車市衝擊較小。特斯拉概
念股大幅拉升，先導智能（深：３００４５０）飆４﹒６％，天賜材料（深：００２７０９）走
高３﹒３％。
　　中國東部戰區位台島周邊組織警巡和實戰化演練，旨在反擊台獨分裂勢力。軍工股走勢偏軟
，中航光電（深：００２１７９）跌２﹒８％，中航西飛（深：０００７６８）跌３﹒６％，振
華科技（深：０００７３３）跌１﹒１％，光啟技術（深：００２６２５）跌０﹒５％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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