《經濟通通訊社９日專訊》深證成指今日收升０﹒７３％，報１１４５０﹒１５點，深證中

小創新指數收升０﹒４４％，報２３１７﹒４３點。

據國家發展改革委監測，１月３日至６日，全國平均豬糧比價為５﹒９３：１，按照《完善

政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》規定，進入過度下跌三級預警區間。豬

肉股仍走高，天康生物（深：００２１００）升３﹒５％，溫氏股份（深：３００４９８）升近

３％。

螞蟻集團一紙公告宣布將進入「無實控人」時代，螞蟻核心股東馬雲的表決權將從

５３﹒５％削降至６﹒２％。分析指馬雲被削投票權但持股未變，利好一眾平台企業。阿里概念

走勢分化，美年健康（深：００２０４４）飆逾８％，同時若羽臣（深：００３０１０）瀉

５﹒６％，太極股份（深：００２３６８）跌３﹒７％。

中國東部戰區位台島周邊組織警巡和實戰化演練，旨在反擊台獨分裂勢力。軍工股走勢偏軟

，中航光電（深：００２１７９）跌逾２％，中航西飛（深：０００７６８）跌３﹒８％，振華

科技（深：０００７３３）跌１﹒６％，光啟技術（深：００２６２５）跌逾１％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

