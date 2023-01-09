《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，國家藥品監督管理局作為中方牽頭部門正與輝瑞就

「帕克斯洛維德」（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）的仿制藥合作進行談判。報道指，國家藥監局上月底開

始與輝瑞磋商，期望１月２２日（農曆年初一）前達成協議，並指示內地藥廠準備註冊，生產仿

製版的新冠口服藥，並特別提到華海藥業（滬：６００５２１）及石藥集團（０１０９３）。

報道指，內地當局曾接觸華海藥業及石藥集團，兩間藥廠最近幾星期進行生產仿製版藥物前

必須的生物等效性試驗，預計本月稍後有結果。華海藥業去年８月曾與輝瑞簽署協議，生產在中

國使用的帕克斯洛維德。

惟華海藥業目前挫４﹒３％，報２１﹒９９元人民幣。港股石藥集團則漲近３％，報

８﹒９８港元。



＊帕克斯洛維德報價高未納入醫保目錄＊



內地當局亦要求輝瑞降低帕克斯洛維德的價格。內地上月放寬防疫後，各地感染激增，但內

地缺乏新冠口服藥，原價一盒２３００元人民幣的帕克斯洛維德，被炒至逾５萬元人民幣。

另外，國家醫保藥品目錄談判工作昨日（８日）結束，國家醫療保障局醫藥管理司負責人表

示，由於帕克斯洛維德報價高，未能通過談判納入醫保目錄。（ｊｔ）

