《經濟通通訊社９日專訊》中信建投指出，本周特斯拉大幅下調國內車型售價，Ｍｏｄｅｌ

３及Ｍｏｄｅｌ Ｙ標準續航升級版分別降價３﹒６萬、２﹒９萬元（人民幣．下同）至

２２﹒９９萬、２５﹒９９萬元，其餘版本最高降價４﹒８萬元。特斯拉２０２２年第三季單車

平均約１萬元淨利潤，第四季以來基礎版車型已累計降價５至６萬元，有望大幅提振在手訂單，

利好供應鏈需求預期修復；但考慮到車型較為陳舊，預計對售價３０萬元以上新能源車市衝擊較

小。

特斯拉概念股今早大幅拉升，先導智能（深：３００４５０）飆６﹒１％，拓普集團

（滬：６０１６８９）抽升５﹒４％，正泰電器（滬：６０１８７７）升５﹒３％，天賜材料

（深：００２７０９）走高３﹒９％，三花智控（深：００２０５０）升３﹒４％，璞泰來

（滬：６０３６５９）升逾２％，天齊鋰業（深：００２４６６）、華域汽車

（滬：６００７４１）升近２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升１﹒２％，寧德時代

（深：３００７５０）升１﹒２％。

乘聯會秘書長崔東樹稱，近日中國的特斯拉的降價是預料中的正常趨勢，二手車經銷商應該

早有預期。崔東樹認為，二手車經銷商要敏銳關注新車市場的變化，新能源車還是比燃油車貴，

新能源車價格回歸是長期趨勢。新能源補貼退出有利於碳酸鋰價格回歸中低位。（ｊｔ）

