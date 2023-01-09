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AH股新聞

09/01/2023 11:11

《Ａ股焦點》民航局稱春運航班申請量已超疫情前，春秋航空升１％

　　《經濟通通訊社９日專訊》１月６日全國民航工作會議、航空安全工作會議召開。民航局副
局長呂爾學指出，隨著優化疫情防控以及「乙類乙管」、各項措施的全面落實，今年春運將是新
冠疫情以來首個放開出行限制的春運，將給行業恢復發展帶來利好。目前春運航班申請量已有超
過疫情前的趨勢，但染疫風險也使部分旅客對出行存在一定觀望心態，民航春運態勢仍存在較大
不確定性。
　　另外，自１月８日起，中國不再對入境人員實施全員隔離，海外華人或掀起回國探親熱潮。
　　國航表示，春運期間計劃安排航班５８６３３班次，同比增長７５﹒９％，其中國內航線投
入增長明顯，日均安排航班１４４５班次，同比２０２２年增加６２０班次。
　　東航表示，今年春運計劃投入飛機７５３架，計劃的日均班次超２９００班，計劃執行加班
航班６０００餘班，計劃投入的客運座公里已恢復到２０１９年春運水平的８７％。
　　Ａ場民航股今早微升，春秋航空（滬：６０１０２１）揚１﹒５％，中國東航
（滬：６００１１５）升１﹒１％，中國國航（滬：６０１１１１）升１﹒１％，華夏航空
（深：００２９２８）升１％，南方航空（滬：６０００２９）升０﹒７％，吉祥航空
（滬：６０３８８５）彈０﹒４％。（ｊｔ）

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