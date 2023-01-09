《經濟通通訊社９日專訊》Ａ場白酒股持續走強，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）飆

８﹒５％，今世緣（滬：６０３３６９）抽升６﹒４％，洋河股份（深：００２３０４）升

６﹒４％，舍得酒業（滬：６００７０２）升４﹒３％，酒鬼酒（深：０００７９９）升

３﹒５％，五糧液（深：０００８５８）升２﹒８％，水井坊（滬：６００７７９）升２﹒３％

，貴州茅台（滬：６００５１９）升２﹒４％，瀘州老窖（深：０００５６８）、山西汾酒

（滬：６００８０９）、古井貢酒（深：０００５９６）等升逾１％。

中金公司研報指，多地疫情逐步過峰，白酒動銷邊際改善，基本面逐步驗證右側。隨多地疫

情峰值逐步過去，白酒需求邊際改善，回款和動銷均有所加快，尤其是達峰時間早的區域，如北

方的北京、河北、河南，以及南方的安徽、江蘇等地；從消費場景來看，禮品需求恢復最為明顯

，茅台、五糧液作為春節禮品剛需，動銷持續改善，預計後續宴席聚飲等消費場景也將持續恢復

。目前進入春節打款關鍵階段，受疫情感染影響，整體回款節奏慢於往年，其中安徽、江蘇白酒

龍頭回款進度領先。

展望２０２３年，白酒需求改善是大方向，多地疫情過峰後，目前已進入白酒基本面及宏觀

經濟的右側，酒企報表增速在一季度觸底淡季提價穩步推進後，將呈持續環比改善；考慮到婚喜

宴回補，疊加日歷效應（一般中秋和國慶重疊將更有利於白酒消費），２０２３年雙節白酒動銷

或優於２０１９年。（ｊｔ）

