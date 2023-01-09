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AH股新聞

09/01/2023 14:29

《Ａ股焦點》疫情逐步過峰，白酒動銷邊際改善，迎駕貢酒飆近９％

　　《經濟通通訊社９日專訊》Ａ場白酒股持續走強，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）飆
８﹒５％，今世緣（滬：６０３３６９）抽升６﹒４％，洋河股份（深：００２３０４）升
６﹒４％，舍得酒業（滬：６００７０２）升４﹒３％，酒鬼酒（深：０００７９９）升
３﹒５％，五糧液（深：０００８５８）升２﹒８％，水井坊（滬：６００７７９）升２﹒３％
，貴州茅台（滬：６００５１９）升２﹒４％，瀘州老窖（深：０００５６８）、山西汾酒
（滬：６００８０９）、古井貢酒（深：０００５９６）等升逾１％。
　　中金公司研報指，多地疫情逐步過峰，白酒動銷邊際改善，基本面逐步驗證右側。隨多地疫
情峰值逐步過去，白酒需求邊際改善，回款和動銷均有所加快，尤其是達峰時間早的區域，如北
方的北京、河北、河南，以及南方的安徽、江蘇等地；從消費場景來看，禮品需求恢復最為明顯
，茅台、五糧液作為春節禮品剛需，動銷持續改善，預計後續宴席聚飲等消費場景也將持續恢復
。目前進入春節打款關鍵階段，受疫情感染影響，整體回款節奏慢於往年，其中安徽、江蘇白酒
龍頭回款進度領先。
　　展望２０２３年，白酒需求改善是大方向，多地疫情過峰後，目前已進入白酒基本面及宏觀
經濟的右側，酒企報表增速在一季度觸底淡季提價穩步推進後，將呈持續環比改善；考慮到婚喜
宴回補，疊加日歷效應（一般中秋和國慶重疊將更有利於白酒消費），２０２３年雙節白酒動銷
或優於２０１９年。（ｊｔ）

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