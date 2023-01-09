《經濟通通訊社９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲卸任螞蟻集團實控人的同時

，也已退出恒生電子（滬：６００５７０）。根據恒生電子最新公告，公司控股股東杭州恒生電

子集團有限公司上層股權結構發生變動，恒生電子實際控制人將由馬雲變更為無實際控制人。截

至目前，恒生集團持有恒生電子２０﹒７２％股份，仍為恒生電子的控股股東。

恒生電子早盤低開後一度倒升，現跌０﹒６％，報４１﹒９３元人民幣。

此次權益變動前，螞蟻集團持有恒生集團１００％的股權。杭州君瀚股權投資合夥企業及杭

州君澳股權投資合夥企業合計持有螞蟻集團５３﹒４６％的股份，為螞蟻集團的控股股東。事實

上，杭州君瀚及杭州君澳的普通合夥人均為杭州雲鉑投資諮詢有限公司。馬雲、井賢棟、胡曉明

及蔣芳分別持有雲鉑投資３４％、２２％、２２％及２２％的股權，馬雲進而透過雲鉑投資控制

的杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團５３﹒４６％股份的表決權。因此，此次權益變動前，

馬雲間接控制恒生電子２０﹒７２％股份的表決權，為恒生電子實際控制人。

阿里巴巴早前公布，非併表關聯方螞蟻科技集團在上周六（７日）宣布兩個合計持有超過

５０％股權和投票權的主要股東投票結構將會發生變化，馬雲將不再控制該兩個主要股東（杭州

君瀚和杭州君澳）持有螞蟻集團多數投票權，而該集團在螞蟻集團的股權保持不變，以及任何其

他股東均不控制螞蟻集團。（ｗｌ）

