《經濟通通訊社９日專訊》深圳市地方金融監督管理局發布《關於加快建設深圳國際財富管

理中心的意見》，預計到２０２５年，深圳銀行、證券、保險、基金、信托等財富管理總規模達

３０萬億元人民幣以上，吸引培育具有較強影響力的財富管理機構不少於１００家，註冊的合格

境外有限合夥人（ＱＦＬＰ）、合格境內投資者境外投資（ＱＤＩＥ）、外商獨資私募證券投資

機構（ＷＦＯＥ ＰＦＭ）試點機構不少於３００家。截至２０２２年底，深圳各類財富管理機

構資產管理規模超過２６﹒６萬億元人民幣。

《意見》支持財富管理行業創新，加快財富管理數字化轉型。鼓勵財富管理機構開發ＥＳＧ

基金和ＲＥＩＴｓ等創新產品。支持養老金融創新發展，鼓勵各類財富管理機構開發養老理財產

品、養老目標基金等養老金融產品。



＊推動基建ＲＥＩＴｓ等納入「深港通」投資標的＊



加強深港財富管理合作，擴大財富管理市場開放。支持深圳財富管理機構深入參與「跨境理

財通」業務試點，推動基礎設施建設領域不動產投資基金（ＲＥＩＴｓ）等投資產品納入「深港

通」互聯互通投資標的。支持符合條件的香港家族辦公室，在深圳注冊成立專業機構申請金融產

品銷售、基金投資顧問等業務牌照，或申請登記為私募基金管理人，合法依規拓展內地市場。鼓

勵深圳財富管理機構在香港及國際以新設機構、兼併收購、戰略入股等方式提升服務境外投資者

及全球資產配置的能力。（ｃｔ）

