《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行最晚約１月１９日公布１２月Ｍ２、人民幣新增及社融

等數據。據《路透》綜合逾２０家機構預估中值顯示，在防疫政策大幅優化後，２０２２年１２

月中國多地相繼進入感染高峰，短期經濟活動受到一定擾動，內生信貸需求偏弱，預計當月新增

人民幣貸款約１﹒１萬億元（人民幣．下同），環比降近一成，但與上年同期基本持平（１１月

新增人民幣貸款１﹒２１萬億元）。

由於２０２２和２０２１年財政前後錯位，預計１２月政府債券融資同比明顯少增，疊加當

月理財市場波動、債券取消發行較多，企業債融資料呈現負增長，預計１２月新增社融１﹒６萬

億元，同比降逾三成，環比亦降近兩成（１１月新增社融１﹒９８７４萬億元）。

Ｍ２方面，多家機構指出，鑒於１２月理財贖回壓力依然較大，預計居民存款繼續保持較高

速度增長，進而對Ｍ２增速形成一定支撐。機構料１２月Ｍ２同比增速回落至１２﹒２％，上月

為增１２﹒４％。



＊廣發證券：債券融資是當月社融最大拖累項＊



中金公司報告亦指出，在疫情防控進入新階段後，短期內經濟活動受到一定擾動，內生信貸

需求往往疲弱。雖然政策仍在發力，保交樓和基建貸款投放可能較快，但短期融資和居民貸款需

求可能仍然較弱。

廣發證券銀行團隊報告預計，債券融資是當月社融最大拖累項。政府債方面，２０２２年財

政前置，年底政府發債量下降，而２０２１年則是財政後置，１２月政府債融資基數高，前後錯

位導致２０２２年１２月政府債融資同比明顯少增。民生銀行宏觀研究院報告亦談到，受債券市

場大幅波動影響，預計１２月企業債淨融資為負，且縮量明顯。（ｗｌ）

