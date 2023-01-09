【ＦＯＣＵＳ】「曾經多少次跌倒在路上……如今我已不再感到迷茫」，２０１９年卸任阿
里巴巴董事會主席時的一曲搖滾高歌，三年半間，冥冥中照見從風雲大佬回歸低調平民的馬雲的
心路。銀保監主席郭樹清近日確認「１４間平台企業金融業務專項整改已基本完成」之際，螞蟻
集團周末發布聲明，創辦人馬雲不再是實際控制人，同時解除各股東一致行動人關係。
＊整改近尾，出力穩增長＊
福兮，禍兮？馬雲２０２０年外灘金融峰會一席惹火發言，接踵而至是凍資３萬億美元的螞
蟻ＩＰＯ，臨港股掛牌不到３６小時前驟然觸礁，以及一眾科網股在監管風暴下價格腰斬。然而
，當他的投票權由約５３﹒５％急跌至約６﹒２％，從阿里（０９９８８）到科指卻集體狂歡，
何解？
連同近期抗疫政策、地產政策極限轉向，答案齊指向三個字「穩增長」。邏輯何在？先看中
央經濟工作會議，以「毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟」大派定心丸；接著郭樹清寄語
，鼓勵平台企業合規經營，「在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」。最新則是央視對
話張勇（阿里董事會主席）、郭廣昌（復星國際董事長）、宗慶后（娃哈哈集團董事長）、梁建
章（携程董事會主席）等２１位民企高層，講述對２０２３年的信心。
鑑於民企貢獻全國逾５０％的稅收、近６０％的ＧＤＰ、逾７０％的技術創新、逾８０％的
城鎮就業，中國經濟要擺脫困境，一言以蔽之，激發民企信心及活力，非如此不可。
＊寄語國際競爭大顯身手＊
值得留意的是，郭樹清提及「在國際競爭中大顯身手」，時逢美國多家科技巨企紛紛陷入股
價暴跌及裁員潮，相比之下，中國電商拼多多的海外版Ｔｅｍｕ，近日卻在美國人氣飆升。而阿
里最新擬斥逾１０億美元在土耳其伊斯坦布爾機場建立物流中心，以及與沙特政府強化智慧城市
建設合作等。另有消息指，字節跳動聘請摩通開發實時支付技術，望覆蓋逾２億ＴｉｋＴｏｋ活
躍用戶。
隨之而來的問題是，螞蟻會否重啟上市？從螞蟻旗下螞蟻消費金融公司近日獲准增加註冊資
本由８０億至１８５億元人幣，國資背景的杭州金投數字科技集團成為二股東看，即使「實際控
制人」變化令上市程序面臨至少一年的等待期，而傳聞申請設立金融控股公司亦無下文，但足見
官方態度轉暖。
可以預見，當技術巨頭洗盡「私人帝國」、「金融風險」鉛華，連同一眾民營企業，未來勢
被寄予厚望。而馬雲會否携他在荷蘭、日本、泰國等考察農業科技的心得回國，以另一身份風光
復出，同樣令人遐想無限。
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