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AH股新聞

10/01/2023 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流出５７５﹒４３萬元，買中教沽騰訊

　　《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開１７點，報２１３７０點。最高升７點報
２１３９５點，最低跌２００點報２１１８７點。恒指收報２１３３１點，跌５６點或
０﹒２７％。
　　北水全日淨流出５７５﹒４３萬元，減少９９﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是中教控
股（００８３９）、呷哺呷哺（００５２０）、先聲藥業（０２０９６）；淨賣出最多的依次是
騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、理想汽車（０２０１５）。
　　主板成交１３１３﹒５６億元減少１６％。其中港股通成交３３７﹒８億元，佔總成交
２５﹒７％。
　
＊中教配股淨籌近１６億元＊
　
　　中教控股昨日與配售代理瑞銀香港協議，擬以先舊後新方式向不少於６名獨立承配人配售
１﹒４７億股，佔擴大股本約５﹒８１％，每股作價１０﹒９４元，比該股昨日收市價折讓約
８﹒８％，淨籌約１５﹒９８億元擬用作擴大校園網絡（包括校園發展及潛在併購項目）及營運
資金用途。
　　中教控股配股完成後，藍天教育國際、白雲教育國際與公司兩名聯席主席于果及謝可滔（合
稱一致行動人士），控制公司股權由６３％攤薄至５９﹒３４％。
　　中教控股跌５﹒５％報１１﹒３４元，北水淨買入５億元；呷哺呷哺跌７﹒７９％報
９﹒１１元，北水淨買入２﹒６億元；先聲藥業跌５﹒６７％報１１﹒９８元，北水淨買入
１﹒９億元。
　　騰訊控股升０﹒１１％報３６２﹒４元，北水淨賣出５﹒８億元；美團跌１﹒１６％報
１７８﹒５元，北水淨賣出４﹒３億元；理想汽車升６﹒７５％報８８﹒５５元，北水淨賣出３
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中教控股　　　（００８３９）　　　　　　４﹒９６
　　呷哺呷哺　　　（００５２０）　　　　　　２﹒６１
　　先聲藥業　　　（０２０９６）　　　　　　１﹒９５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　０﹒７６
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　０﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－５﹒７９
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒２６
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　－２﹒９５
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒０３
　　吉利汽車　（００１７５）　　　　　－１﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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