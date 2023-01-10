《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：一刻不停推進全面從嚴治黨

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國家主席習近平９日上午在中共第二十屆中紀委第二次全體會議上發表講話稱，在新時代新徵程

上一刻不停推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，為全面建設社會主義現

代化國家開好局起好步提供堅強保障。



銀行信貸精準支持穩經濟

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在各地緊鑼密鼓地推進重大項目開工建設之際，銀行信貸也在不斷為實體經濟發展「加油減負」

出實招。專家表示，為助力擴內需、穩經濟，基建、小微、房地產等領域信貸投放將持續發力，

消費信貸有望迎來擴張。



人民幣匯率開年大漲折射向好「強預期」

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近兩個多月，人民幣表現強勁。人民幣對美元匯率先是在２０２３年開年一舉收復６﹒９元關口

，緊接著又於１月９日升破６﹒８元，展現出全新面貌。





《上海證券報》



習近平：一刻不停推進全面從嚴治黨

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國家主席習近平９日上午在中共第二十屆中紀委第二次全體會議上發表講話稱，在新時代新徵程

上一刻不停推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，為全面建設社會主義現

代化國家開好局起好步提供堅強保障。



部委會議劇透今年經濟工作四大主線

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近期，發改委、財政部、科技部、人行等部委相繼召開年度會議，部署２０２３年重點工作。從

各部委工作部署看，今年經濟政策重點將圍繞擴內需促消費、保糧食能源和重要產業鏈安全、科

技創新、提振市場信心等四條主線發力。



人民幣匯率創５個月新高

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升勢強勁的人民幣站上５個月以來高位。截至１月９日１７時，在岸、離岸人民幣對美元盤中最

高分別觸及６﹒７５９２、６﹒７６６９，創下去年８月以來新高，日內升值幅度均超過６００

點。





《證券時報》



習近平：一刻不停推進全面從嚴治黨

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國家主席習近平９日上午在中共第二十屆中紀委第二次全體會議上發表講話稱，在新時代新徵程

上一刻不停推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，為全面建設社會主義現

代化國家開好局起好步提供堅強保障。



零元員工持股計劃激增背後：慷誰之慨，謀誰之利？

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統計顯示，去年有３５家Ａ股公司的員工持股價格不超過每股１元人民幣，還有２１家公司計劃

推出０元持股方案。超低價員工持股計劃，不少都缺乏對等的考核和約束機制，侵害股東利益的

同時，也未能實現員工普惠，成為了少數人攫取利益的手段。



人民幣匯率升破６﹒８

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時隔近５個月，在岸、離岸人民幣兌美元匯率雙雙收復６﹒８關口。截至昨日收市，在岸人民幣

兌美元匯率報６﹒７７１２，較上一交易日上漲８７６個基點。當日人民幣兌美元匯率中間價報

６﹒８２６５，為２０２２年８月２２日以來最高，調升６４７個點子。（ｌｃ）

