《經濟通通訊社１０日專訊》中信證券Ａ股研報指出，元旦後全國各地疫情快速「過峰」，

刺激政策頻出推動經濟加速修復，全年關鍵做多窗口已經開啟，增量資金「搶跑」入場，市場流

動性快速改善，風險偏好逐步回暖，資金不斷積極尋找「窪地」推動行情輪動擴散，從政策博弈

驅動的第一階段正在轉向業績驅動的第二階段，配置上逐步由均衡轉向業績彈性。

從中期戰略配置，繼續重點聚焦在能源、科技、國防和農業四大安全板塊。建議關注受益於

市場流動性持續好轉和擴散的過程的三類「窪地」，以及２０２３年業績有較大同比改善空間的

行業，例如科技中的數字經濟，醫藥中的藥品耗材和器械，製造中的風光儲，機械和軍工板塊中

細分材料和設備領域，地產鏈中建材、家居、家電等後周期品類。（ｄｗ）



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