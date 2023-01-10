《鍾之日記》１月１０日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隨著中國逐步恢復對外通關，春運客流量亦出現顯著恢復，Ａ股此前錄得連續六日上升，不

過今日成交顯著收縮，盡管陸股通錄得資金淨流入，惟Ａ股結束升勢稍微下跌，滬綜指全日跌

０﹒２１％，報３１６９﹒５１點，新能源車、晶片等概念走高，深成指仍升０﹒４９％，創業

板指漲１﹒３８％。

市況變動不大交投收縮，兩市全日成交僅７４７２億元人民幣，按日減少７﹒４％。

地方財政面臨龐大債務壓力，惟中國需要加大財政政策促進經濟復甦，據外電報道，中國據

悉考慮今年以創紀錄的規模設置地方政府新增專項債額度，繼續以地方債支持基礎設施建設，帶

動經濟發展，報道更指出中國計劃將今年的財政赤字率設在３％左右；另據《財新》統計，目前

有１８個省市披露地方債發行信息，第一季地方債擬發行量合共超萬億元人民幣，其中新增專項

債近９０００億元人幣。



＊保險股領跌，恒指走低＊



恒指今日低開１７點，報２１３７０。早段跌幅曾擴大至近２００點，低見２１１８７，惟

臨近早市尾段，跌幅無再擴大。恒指半日跌７２點，報２１３１６。午後上落不大，最終在

２１３００以上收市，高低位只相差２０８點，全日收報２１３３１，跌５６點或跌０﹒２７％

，主板成交１３１３﹒５６億元。

保險板塊全日領跌，中國平安（０２３１８）跌３﹒１％跑輸一眾藍籌，太保

（０２６０１）跌１﹒７％，中國太平（００９６６）跌１﹒３％，人保（０１３３９）跌

０﹒８％，國壽（０２６２８）軟０﹒７％。



＊澳門旅客大增，濠賭股升不停＊



隨著澳門著手放寬入境防疫措施，澳門旅客人數大增，直接帶動博彩收入上升。券商花旗引

述行業消息指出，在１月１日至８日期間，澳門博彩收入共有２１億元，相當於日均博彩收入達

２﹒６３億元，較１２月時的１﹒１２億元高１﹒３倍。

澳門旅遊局亦宣布啟動港人推廣優惠，如果香港居民到澳門過夜，將獲贈回程船票或巴士票

，優惠由本周五（１３日）起至３月３１日。澳門旅遊局表示，為了刺激香港居民遊澳意欲、鼓

勵在澳門過夜住宿，買巴士票和船票買一送一，限定回程和出發日子不可以在同一天。

另外，春節將至，摩根大通發表研究報告指，澳門博彩目前的趨勢已經高於其預測的中場復

甦３５％至４０％，看來澳門在假期的酒店或將售罄，認為中場需求達到２０１９年農曆新年逾

５０％以上也不足為奇。

好消息接腫而來，濠賭股升浪未完，新濠（００２００）飆６﹒１％，金沙（０１９２８）

漲４﹒８％，永利澳門（０１１２８）升３﹒９％，美高梅（０２２８２）升３﹒６％，澳博

（００８８０）升３﹒１％，銀娛（０００２７）彈０﹒６％。



＊１２月銷量佳，車股慶功＊



根據聯交所股權披露資料顯示，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周二（１月３日）再減持

比亞迪（０１２１１）１０５﹒８萬股Ｈ股，每股平均作價１９１﹒４４元，套現近２﹒０３億

元。減持後，巴郡於比亞迪的持股量由１４﹒０６％降至１３﹒９７％。

股神續減持比亞迪、國家補貼退坡，加上特斯拉中國減產傳聞，對中國汽車行業帶來考驗，

不過車股今日仍走高，理想汽車（０２０１５）漲６﹒８％，蔚來（０９８６６）升６﹒２％，

吉利汽車（００１７５）升６％，小鵬汽車（０９８６８）升４﹒４％，長汽（０２３３３）升

３﹒７％，廣汽集團（０２２３８）升３﹒１％，至於比亞迪同樣上揚２﹒９％。

據乘聯會數據顯示，２０２２年１２月乘用車市場零售達到２１６﹒９萬輛，同比去年增長

３﹒０％，與１１月同比下降９﹒１％形成巨大的反差，１２月零售較上月增長３１﹒４％，這

也是２００８年以來最強的１２月環比增速。１－１２月累計零售２，０５４﹒３萬輛，同比增

長１﹒９％，同比淨增３８﹒６萬輛，其中購車稅優惠政策啟動以來的６－１２月同比增加

１４５﹒２萬輛，反映政策增量貢獻仍是巨大。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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