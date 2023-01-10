《經濟通通訊社１０日專訊》遙望科技（深：００２２９１）在互動平台上被問到，公司是
否將獨家合作今年央視春晚直播帶貨，公司回應稱有關業務正在洽談中。遙望科技現價升
６﹒６％，報１５﹒８２元人民幣。
《北京商報》昨日報道指，央視兔年春晚有意與遙望科技進行獨家直播合作，重啟春晚預熱
節目《春晚ＧＯ青春》，雙方現已進入洽談最後階段，公司多位主播或將在大年三十春晚當天，
在春晚後台開啟直播帶貨，春晚演出嘉賓將輪番做客直播間。（ｅｙ）
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10/01/2023 11:01
《Ａ股焦點》遙望科技據報與央視春晚合作直播帶貨，股價漲７％
《經濟通通訊社１０日專訊》遙望科技（深：００２２９１）在互動平台上被問到，公司是
否將獨家合作今年央視春晚直播帶貨，公司回應稱有關業務正在洽談中。遙望科技現價升
６﹒６％，報１５﹒８２元人民幣。
《北京商報》昨日報道指，央視兔年春晚有意與遙望科技進行獨家直播合作，重啟春晚預熱
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