《經濟通通訊社１０日專訊》官方媒體《證券時報》發表評論文章，指近年來愈來愈多公司

推出零成本員工持股計劃，惟不少都缺乏對等的考核和約束機制，侵害股東利益的同時，也未能

實現員工普惠，成為了少數人攫取利益的手段。

文章指，２０２２年共有２６４家Ａ股公司推出員工持股計劃，同比增長１８％。其中，

３５家公司的員工持股價格不超過１元╱股，同比翻番，更有２１家公司計劃推出０元持股方案

。與此同時，市場對於低價員工持股計劃「白送」的質疑聲也愈演愈烈。２０２２年發布０元員

工持股計劃的上市公司中，約半數收到了交易所關注函，要求公司對方案的公平性、合理性以及

是否存在利益輸送做出說明。

文章提出部分低價員工持股計劃，股份認購比例向董監高群體嚴重傾斜，難免引發市場對於

公司借員工持股計劃刻意規避股權激勵中更苛刻的授權要求和更嚴格監管的猜想。此外，員工持

股計劃可能暗藏的利益輸送路徑：上市公司以真金白銀回購的股份實施超低價員工持股計劃，並

將認購比例向少數董監高傾斜，最後設置寬松的股份解鎖考核指標，公司和股東利益受到侵害。

（ｄｗ）

