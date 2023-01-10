《經濟通通訊社１０日專訊》內地多家官媒報道稱，隨著海外加息進程結束，國內經濟持續

復甦，今年人民幣匯率走勢有望在波動中穩步回升並持續走強，但市場也要牢固樹立「風險中性

」意識，以適應人民幣匯率雙向波動幅度加大的新常態。

《中國證券報》頭版引述民生銀行首席經濟學家溫彬稱，人民幣匯率整體將呈現雙向波動、

溫和回升、逐步趨近長期合理區間的走勢。

仲量聯行大中華區首席經濟學家及研究部總監龐溟指出，預計２０２３年人民幣匯率將繼續

在合理均衡水平上保持基本穩定，全年總體上有望穩步回升、溫和走強，並逐步向中長期均衡價

值水平和合理區間趨近。

《證券時報》頭版評論文章稱，隨著海外加息進程結束，國內經濟持續復甦，年內人民幣兌

美元匯率走勢有望持續走強，經濟基本面的向好決定了人民幣匯率基本穩定有堅實基礎。但考慮

到潛在的不確定性以及貶值壓力，市場主體必須牢固樹立「風險中性」意識，以適應人民幣匯率

雙向波動幅度加大的新常態。

《上海證券報》頭版引述興業研究宏觀團隊稱，春節前人民幣匯率將繼續保持強勢，同時認

為節後人民幣匯率重啟修復高估的可能性較大。（ｊｔ）

