《經濟通通訊社１０日專訊》中國取消「清零政策」後，官方政策從常態化核酸檢測轉為「

非必要」不做檢測，多數核酸檢測站被裁撤或停用，核酸檢測相關產業瞬間無利可圖，重慶和浙

江省的相關企業大規模裁員，數以萬計的失業工人因此拿不到高薪或者實際的工資，集體反抗抗

議，並與警方嚴重衝突。

其中，位於杭州的抗原生產廠奧泰生物（滬：６８８６０６），網傳工人因裁員及薪金問題

在周一（９日）發起維權，特警到場驅趕，期間有工人被打至重傷。大批示威工人其後遊行到市

政府，但至入夜仍未有妥善解決方案。上周，杭州艾康和新躍生物公司也先後出現討薪抗議。另

外，位於重慶的中元匯吉在剛過去的周末發生大規模工人抗議和暴動，最後演變成暴力衝突並遭

到當地官方強力鎮壓，網傳造成４死。



＊重慶試劑企業大筆貨款被政府拖欠＊



網上傳出的視頻顯示，上周六（７日）大批重慶中元匯吉的員工發起抗議，當局派警前往維

穩，雙方隨之爆發警民衝突。據內媒引述知情人透露，在全國動態清零期間，重慶市政府大規模

採購中元匯吉的核酸檢測試劑，中元匯吉因而大規模擴大生產，並招聘更多工人。不過，隨著上

個月初中央政府突然躺平，中元匯吉失去了主要訂單，並有大筆貨款被政府拖欠，無論是生產還

是兌現工薪，都出現了壓力。報道又引述中元匯吉高管表示，目前該公司的業務基本都停了，還

欠人家很多貨，但原因他並不知情。

推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）上有傳示威中有４人死亡，但未指明死者是抗議的工人、資方代表

、勞動中介或是維穩的警察。但也有消息指時間最後在中介屈服、向工人提供合理賠償而平息。

到周日（８日）上午，事發的該工業區周邊還處於管制狀態。

而根據大渡口區官方發布的資料顯示，中元匯吉是該區大健康生物醫療產業的重點企業，該

產業還是大渡口區的四大支柱產業之一。中元匯吉全球員工３８００餘人，在重慶、北京、上海

、廣州、深圳、南京、廈門及長春設立了八個研發中心。（ｊｔ）

