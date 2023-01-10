《經濟通通訊社１０日專訊》輝瑞ＣＥＯ表示，公司正在與中國的合作夥伴進行合作，將從

今年上半年開始在中國銷售新冠病毒藥物「帕克斯洛維德」（Ｐａｘｌｏｖｉｄ），不過該合作

夥伴尚未開始生產，但他指很快就會啟動。他其後還否認《路透》早前有關「將在中國生產

Ｐａｘｌｏｖｉｄ仿製藥」的報道。

據外電早前報道指，國家藥監局上月底開始與輝瑞磋商，期望１月２２日（農曆年初一）前

達成協議，並指示內地藥廠準備註冊，生產仿製版的新冠口服藥，其中特別提到華海藥業

（滬：６００５２１）及石藥集團（０１０９３）。



＊印產假藥或已流入中國市場＊



有印度媒體關注到印度製造的新冠仿製藥在中國流通的現象。據《印度教徒報》９日報道，

因中國社會對新冠藥物的巨大需求，一些印度新冠仿製藥的「假冒版」也流入了中國市場。

據美媒石英財經網（Ｑｕａｒｔｚ）３日報道，世衛組織（ＷＨＯ）已於去年１２月２６日

對印度製藥公司Ｈｅｔｅｒｏ生產的仿製藥Ｎｉｒｍａｃｏｍ應用予以批准。這一藥物的仿製對

象是原研藥Ｐａｘｌｏｖｉｄ，由奈瑪特韋和利托那韋組成。（ｊｔ）

