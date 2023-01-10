《經濟通通訊社１０日專訊》隨著２０２２年１２月份的集合信託發行數據出爐，全年的集

合信託發行全貌進一步清晰。統計數據顯示，２０２２年全年集合信託產品累計發行３１９４８

款，同比下滑１１﹒７７％；發行規模１８３６１﹒３５億元（人民幣．下同），同比跌

１９﹒６９％。２０２２年全年集合信託產品累計成立３２１７８款，同比增加０﹒９８％；成

立規模１３０９３﹒９１億元，同比下滑２４﹒９７％。

融資類業務規模的持續壓降，使得２０２２年集合信託市場出現顯著轉變，非標信託產品比

重下滑，標品信託產品比重上升。另有數據顯示，信託型組合投資產品（ＴＯＦ）在去年１２月

的成立規模顯著下行。根據不完全統計，截至２０２３年１月６日，２０２２年１２月ＴＯＦ結

構的標品信託產品成立規模為１００﹒６１億元，環比減少４４﹒７７％。

用益金融信托研究院研究員喻智分析，自去年１１月房地產「金融十六條」出台之後，中央

陸續出台一攬子救市政策，貸款、發債、股權融資「三箭齊發」支持房地產行業的合理融資需求

。短期內，房地產行業以防風險、求穩定為主，信託展業空間有限，主要集中在化解風險和保交

樓方面，與傳統的房地產信託業務有所區別，房地產信託回暖尚待時機。（ｗｌ）

