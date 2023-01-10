《經濟通通訊社１０日專訊》在銷量創下五個月新低後，特斯拉上周五（６日）大幅下調

ＭＯＤＥＬ ３和ＭＯＤＥＬ Ｙ在華起售價。特斯拉中國官網顯示，ＭＯＤＥＬ Ｙ部分車型

的預計交付日期已延後至少一周。官網的汽車訂購頁面顯示，ＭＯＤＥＬ Ｙ後輪驅動、長續航

版的預計交付日期由之前的１－４周延長至２－５周，高性能版的交付預期仍為１－４周；

ＭＯＤＥＬ ３的兩款車型的預計交付日期亦保持在１－４周。

ＣＦＲＡ Ｒｅｓｅａｒｃｈ分析師Ｇａｒｒｅｔｔ Ｎｅｌｓｏｎ表示，等待時間加長是

一個早期跡象，表明降價正在產生預期的效果，即提振需求。惟據知情人士透露，截至昨日特斯

拉尚未對其上海工廠的１月份生產計劃做出任何調整，從１月２０日開始至月底，裝配線將因農

曆新年假期暫停。

特斯拉中國本次大幅下調ＭＯＤＥＬ ３和ＭＯＤＥＬ Ｙ起售價，降價幅度分別高達

３﹒６萬元（人民幣．下同）和２﹒９萬元，創下歷史最低價格。在去年底購買特斯拉汽車並錯

過額外折扣的中國車主對此表示憤怒，在一連串抗議之後，他們正在等待公司回應他們的補償訴

求。據《路透》上周末引述特斯拉的一名代表稱，該公司沒有計劃補償那些錯過降價的買家。



＊乘聯會：中國特斯拉降價是預料中的「正常趨勢」＊



在近期車市需求不足與特斯拉中國大降價引發討論之際，中國乘用車市場信息聯席會秘書長

崔東樹最新撰文稱，近日中國的特斯拉降價是預料中的「正常趨勢」；此外新能源補貼退出下碳

酸鋰價格將大跌，未來幾個月的電池成本必然明顯下降。

崔東樹在其個人微信公眾號發文指出，２０２２年中國二手車市場的壓力巨大，由於線下經

營受到疫情封控的嚴重影響，大量的二手車經營場所無法正常營業，疊加庫存的價格波動，二手

車經銷商很難。在電池價格方面，他認為，新能源補貼退出的意義重大。補貼取消有利於降低市

場增長的預期，前期大量的電池投資和上游礦產投資帶來的供給充足，加之上游預期的調低，有

利於降低資源價格。

乘聯會此前銷量預測顯示，如果按照車購稅減半政策未延續，２０２３年乘用車總體零售將

為２０６０萬輛的零增長；但同期新能源乘用車批發料達到８４０萬輛，同比增３０％。中汽協

則預測，２０２３年新能源汽車銷量將達９００萬輛，同比增長３５％。（ｗｌ）

