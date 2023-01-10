《經濟通通訊社１０日專訊》聯儲局高官重申鷹派立場美股回落，滬深股市今早開市未見異

動，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０６％，報３１７８﹒０２點，深綜指高開０﹒０５％，

機械股造好，煤炭股走低。

地方財政面臨龐大債務壓力，惟中國需要加大財政政策促進經濟復甦，據外電報道，中國據

悉考慮今年以創紀錄的規模設置地方政府新增專項債額度，繼續以地方債支持基礎設施建設，帶

動經濟發展，報道更指出中國計劃將今年的財政赤字率設在３％左右；另據《財新》統計，目前

有１８個省市披露地方債發行信息，第一季地方債擬發行量合共超萬億元（人民幣．下同），其

中新增專項債近９０００億元。

至於支援小微企業方面，中國財政部宣布今年內對月銷售額不超過１０萬元的納稅人免徵增

值稅。

統計數據顯示去年年輕勞工失業問題嚴重，不過中國人力資源社會保障部部長王曉萍接受內

媒訪問時表示，去年中國就業局勢保持總體穩定，重點群體就業基本穩定，高校畢業生就業水平

總體穩定，脫貧人口務工規模高於上年。王曉萍又表示，今年就業局勢將繼續保持總體穩定，但

就業總量壓力依然存在，結構性就業矛盾更加凸顯，穩就業仍面臨不少挑戰。

人民銀行進行２０億元７天期逆回購，公開市場今日有６４０億元逆回購到期，即今日淨回

籠６２０億元。（ｅｙ）

