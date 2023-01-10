《經濟通通訊社１０日專訊》聯儲局高官重申鷹派立場美股回落，滬深股市今早開市後保險

及軍工股領跌，即使半導體及醫藥板塊走高亦未能抵銷跌幅，滬綜指半日跌０﹒１８％，報

３１７０﹒４１點，深成指升０﹒０４％，機械股造好，煤炭股走低。

市況變動不大交投收縮，兩市半日成交４５０７億元，較上交易日（９日）同時段成交減少

１２﹒８％。



＊專項債額度或破紀錄，基建股未見提振＊



地方財政面臨龐大債務壓力，惟中國需要加大財政政策促進經濟復甦，據外電報道，中國據

悉考慮今年以創紀錄的規模設置地方政府新增專項債額度，繼續以地方債支持基礎設施建設，帶

動經濟發展，報道更指出中國計劃將今年的財政赤字率設在３％左右；另據《財新》統計，目前

有１８個省市披露地方債發行信息，第一季地方債擬發行量合共超萬億元（人民幣．下同），其

中新增專項債近９０００億元。

惟基建股今早表現各異，中國中車（滬：６０１７６６）升０﹒２％，中國中鐵

（滬：６０１３９０）跌１﹒３％，中國交建（滬：６０１８００）、中國鐵建

（滬：６０１１８６）跌０﹒６％。

保險股領跌，中國太保（滬：６０１６０１）跌２﹒３％，新華保險（滬：６０１３３６）

跌２﹒２％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒９％，中國平安（滬：６０１３１８）走低

１﹒７％。



＊晶片股連漲多日，外企巨頭業績不景＊



晶片板塊連續多日拉漲，蘇奧傳感（深：３００５０７）今日漲１４﹒７％，天岳先進

（滬：６８８２３４）升１３﹒８％，英集芯（滬：６８８２０９）升１２﹒６％，敏芯股份

（滬：６８８２８６）走高１１﹒８％，芯朋微（滬：６８８５０８）升６﹒７％，必易微

（滬：６８８０４５）升６﹒２％。

南韓電子巨頭三星去年第四季利潤急跌６９％，ＬＧ電子同期營業利潤也腰斬９１﹒２％。

內地官媒引述分析，警告美國對中國的晶片禁令已經影響到全世界晶片產業的格局，晶片過剩問

題持續，而中國將繼續加大晶片生產並釋放強大產能，將讓全世界晶片企業面臨巨大的供需調整

。（ｅｙ）

