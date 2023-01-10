《經濟通通訊社１０日專訊》隨著中國逐步恢復對外通關，春運客流量亦出現顯著恢復，Ａ

股此前錄得連續六日上升，不過今日成交顯著收縮，盡管陸股通錄得資金淨流入，惟Ａ股結束升

勢稍微下跌，滬綜指全日跌０﹒２１％，報３１６９﹒５１點，新能源車、晶片等概念走高，深

成指仍升０﹒４９％，創業板指漲１﹒３８％。

市況變動不大交投收縮，兩市全日成交僅７４７２億元（人民幣．下同），按日減少

７﹒４％。

地方財政面臨龐大債務壓力，惟中國需要加大財政政策促進經濟復甦，據外電報道，中國據

悉考慮今年以創紀錄的規模設置地方政府新增專項債額度，繼續以地方債支持基礎設施建設，帶

動經濟發展，報道更指出中國計劃將今年的財政赤字率設在３％左右；另據《財新》統計，目前

有１８個省市披露地方債發行信息，第一季地方債擬發行量合共超萬億元，其中新增專項債近

９０００億元。



＊股神減持比亞迪，Ａ股散戶唱反調＊



股神巴菲特續減持比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）１０５﹒８萬股Ｈ股，每股

平均作價１９１﹒４４港元，套現超過２億港元。減持後，巴郡於比亞迪的持股量由

１４﹒０６％降至１３﹒９７％。惟新能源汽車板塊今日有炒作，比亞迪Ａ升１﹒２％，報

２６６﹒５９元；同業北汽藍谷（滬：６００７３３）漲停，長安汽車（深：０００６２５）升

６﹒９％，長城汽車（滬：６０１６３３）升３﹒６％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升

１﹒８％。

官媒引述分析指今年中國將釋放晶片產能，衝擊全球市場，概念股拉漲，蘇奧傳感

（深：３００５０７）飆１５﹒２％，英集芯（滬：６８８２０９）升１２﹒６％，天岳先進

（滬：６８８２３４）升１０﹒７％，敏芯股份（滬：６８８２８６）升１０﹒２％，中京電子

（深：００２５７９）升一成漲停，創耀科技（滬：６８８２５９）升８﹒９％。



＊保險股愈跌愈急，軍工股同散水＊



保險股盤中愈跌愈急，中國平安（滬：６０１３１８）挫３﹒３％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌２﹒９％，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒６％，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌２﹒３％。

軍工股同散水，邁信林（滬：６８８６８５）瀉３﹒６％，愛樂達（深：３００６９６）跌

２﹒９％，超卓航科（滬：６８８２３７）、中船防務（滬：６００６８５）跌２﹒３％，洪都

航空（滬：６００３１６）跌２﹒１％，中船科技（滬：６０００７２）跌１﹒９％。

內地樓市不景打擊開發商發展需求，水泥行業遭受打擊。金隅集團（滬：６０１９９２）公

告，預計去年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤僅１２億至１４億元，同比下降５２﹒３％至

５９﹒１％。金隅集團Ａ股股價大跌３﹒９５％，報２﹒４３元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０１７﹒４７ ＋０﹒１１

上證綜合指數 ３１６９﹒５１ －０﹒２１ ３１０３﹒５８

深證綜合指數 ２０６０﹒４４ ＋０﹒２９ ４３６８﹒４４

上證Ｂ股指數 ２８７﹒９９ －０﹒３４ １﹒１１

深證Ｂ股指數 １１９２﹒１６ ＋０﹒１８ ０﹒８９

上證１８０指數 ８４９７﹒８８ －０﹒２２

上證３８０指數 ５７５１﹒４５ －０﹒０９

深證成份指數 １１５０６﹒７９ ＋０﹒４９

中小創新指數 ２３１７﹒１１ －０﹒０１

深圳創業板指數 ２４７４﹒０１ ＋１﹒３８

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