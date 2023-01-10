《海納智見》充滿波折的２０２２年已然過去，孕育新生的２０２３年剛剛開始。回顧過去

這一輪牛熊周期，２０１９－２０２１年成長風格連續三年大幅佔優，２０２２年類似２０１２

年，是成長風格大周期中的階段性平衡，價值整體將略佔優。展望２０２３年，提出Ａ股整體趨

勢向上，那麼成長和價值風格哪種會佔優？這也是投資者關心的話題，本文將展開分析。



價值和成長風格刻畫方法整體分為兩大種，第一種是用專門的價值、成長股票指數，如美股

用羅素１０００成長和價值指數來分別刻畫兩種風格，Ａ股用國證價值指數和成長指數來刻畫。

市場上另一種簡單劃分價值成長風格的方法是直接看寬基指數，如在美股用標普５００或者道瓊

斯工業指數代表價值風格，用納斯達克指數代表成長風格；在Ａ股用滬深３００指數代表價值風

格，用創業板指代表成長風格。相比而言，中證１００指數相對滬深３００指數或許更能代表價

值股。海內外歷史顯示價值成長風格會周期性輪動。１９８１－１９９９年期間美股經歷了三輪

價值成長風格輪動周期；２０００年開始，價值風格連續７年大幅佔優，直至２００７年開始美

股的成長風格相對價值跑出了時間最長且幅度最大的超額收益；２０２２年美股風格再次逆轉，

成長風格大幅跑輸價值風格。Ａ股而言，１５╱０６以前Ａ股市場的成長價值風格輪動並不明顯

，１５╱０７開始Ａ股市場的成長價值風格輪動明顯強化。



綜合美股和Ａ股的歷史，風格總是有輪迴的，那影響風格輪迴的因素有哪些？影響風格因素

①：相對基本面走勢。拉長時間來看，股票是一台「稱重機」，基本面決定股價漲跌，因此除了

市場本身因素外，盈利趨勢的相對走勢也是風格的重要影響因素。影響風格因素②：市場環境，

即牛市成長佔優，熊市價值佔優。綜合考慮了上證綜指和萬得全Ａ指數表現後將２００５年以來

的市場劃分為牛市、熊市、震盪市三個階段，然後計算了刻畫價值成長風格的指數在三個階段的

表現，結果顯示牛市階段成長佔優，熊市階段價值佔優，震盪市階段風格特徵不明顯。與風格關

係不穩定的因素：中美利率。除了市場環境和基本面，有投資者擔心中美利率對Ａ股風格也會有

影響，但以往分析得出中美利率因素和Ａ股風格之間只是弱相關。



目前中國經濟正從衰退後期走向復蘇早期，Ａ股盈利增速已經達到底部區域。從牛熊周期、

估值、基本面、資金面等維度來看，Ａ股底部已過，進入牛市初期的向上通道，市場向上時往往

成長更優。風格層面，２０２３年成長有望帶領價值向上，即成長價值風格均上漲，成長風格略

佔優，原因在於：第一，從基本面看成長的盈利增速更快，例如成長風格類的指數中創業板指

２０２３年歸母淨利潤同比增速預計達到３４％左右，科創５０指數預計達到６０％左右，而價

值類指數的中證１００和滬深３００指數２０２３年歸母淨利潤同比增速預計在１２％左右；第

二，從市場環境看，２０２３年Ａ股整體趨勢向上，因此價值成長均有望上漲，而牛市環境也更

有利於成長風格的表現。行業層面，最看好數字經濟相關的ＴＭＴ行業，新能源行業存在結構性

機會，消費行業也值得關注。



風險提示：通脹繼續大幅上行，國內外宏觀政策收緊。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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