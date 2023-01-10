《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒１３％，報８５０５﹒２１點，上

證３８０指數半日跌０﹒１３％，報５７４８﹒９８點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１１﹒５４億元，用８﹒４６億

元或１﹒６％。

聯儲局高官重申鷹派立場美股回落，滬深股市今早開市後向下走，保險股今早領跌。中國平

安（滬：６０１３１８）跌１﹒７％、新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒２％，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌１﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）跌２﹒３％，中國人保

（滬：６０１３１９）軟近１％。

晶片板塊連續多日拉漲，英集芯（滬：６８８２０９）漲１２﹒６％，唯捷創芯

（滬：６８８１５３）升７﹒５％。內地官媒引述分析，警告美國對中國的晶片禁令已經影響到

全世界晶片產業的格局，晶片過剩問題持續，而中國將繼續加大晶片生產並釋放強大產能，將讓

全世界晶片企業面臨巨大的供需調整。

銀行股走勢偏軟，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒５％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌０﹒３％，招商銀行（滬：６０００３６）跌０﹒９％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，興業銀行（滬：６０１１６６）跌１﹒１％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）跌０﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

