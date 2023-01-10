《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒２２％，報８４９７﹒８８點，

上證３８０指數收跌０﹒０９％，報５７５１﹒４５點。

國家發改委發布關於進一步做好電網企業代理購電工作的通知，其中提出，保障代理購電制

度平穩運行，堅持低價電量優先匹配居民、農業用電，保持居民、農業用電價格基本穩定。電力

股今日走低，樂山電力（滬：６００６４４）跌３％，華電國際（滬：６０００２７）跌近２％

。

聯儲局高官重申鷹派立場美股回落，滬深股市今早開市後向下走，保險股領跌。中國平安

（滬：６０１３１８）跌３﹒３％、新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒６％，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌２﹒３％，中國太保（滬：６０１６０１）跌２﹒９％，中國人保

（滬：６０１３１９）軟１﹒３％。

晶片板塊連續多日拉漲，英集芯（滬：６８８２０９）漲１２﹒６％，唯捷創芯

（滬：６８８１５３）升７﹒４％。內地官媒引述分析，警告美國對中國的晶片禁令已經影響到

全世界晶片產業的格局，晶片過剩問題持續，而中國將繼續加大晶片生產並釋放強大產能，將讓

全世界晶片企業面臨巨大的供需調整。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

