《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指半日升０﹒０４％，報１１４５５﹒０４點，深證中

小創新指數半日跌０﹒０７％，報２３１５﹒７４點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０１﹒２６億元，用１８﹒７４

億元或３﹒６％。

從去年４月到１２月，蘋果公司從印度出口了超過２５億美元的ｉＰｈｏｎｅ手機，幾乎是

上一財年出口總額的兩倍。蘋果概念股走高，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）升２﹒５％，東

山精密（深：００２３８４）升１﹒１％，鵬鼎控股（深：００２９３８）升１﹒２％，藍思科

技（深：３００４３３）升０﹒４％，京東方Ａ（深：０００７２５）升０﹒８％。

豬肉股普跌，溫氏股份（深：３００４９８）跌１﹒６％，正虹科技（深：０００７０２）

跌逾２％，正邦科技（深：００２１５７）跌１﹒７％，牧原股份（深：００２７１４）、新希

望（深：０００８７６）跌逾１％。據國家發展改革委監測，１月３日至６日，全國平均豬糧比

價為５﹒９３：１，進入過度下跌三級預警區間。

白酒概念股今早回落，五糧液（深：０００８５８）跌０﹒０２％，洋河股份

（深：００２３０４）跌０﹒４％，古井貢酒（深：０００５９６）跌０﹒１％，怡亞通

（深：００２１８３）跌１﹒１％，中糧科技（深：０００９３０）跌０﹒８％，華致酒行

（深：３００７５５）跌１﹒５％，天音控股（深：０００８２９）跌０﹒６％，天佑德酒

（深：００２６４６）跌逾１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

