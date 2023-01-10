《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指半日升０﹒０４％，報１１４５５﹒０４點，深證中
小創新指數半日跌０﹒０７％，報２３１５﹒７４點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０１﹒２６億元，用１８﹒７４
億元或３﹒６％。
從去年４月到１２月，蘋果公司從印度出口了超過２５億美元的ｉＰｈｏｎｅ手機，幾乎是
上一財年出口總額的兩倍。蘋果概念股走高，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）升２﹒５％，東
山精密（深：００２３８４）升１﹒１％，鵬鼎控股（深：００２９３８）升１﹒２％，藍思科
技（深：３００４３３）升０﹒４％，京東方Ａ（深：０００７２５）升０﹒８％。
豬肉股普跌，溫氏股份（深：３００４９８）跌１﹒６％，正虹科技（深：０００７０２）
跌逾２％，正邦科技（深：００２１５７）跌１﹒７％，牧原股份（深：００２７１４）、新希
望（深：０００８７６）跌逾１％。據國家發展改革委監測，１月３日至６日，全國平均豬糧比
價為５﹒９３：１，進入過度下跌三級預警區間。
白酒概念股今早回落，五糧液（深：０００８５８）跌０﹒０２％，洋河股份
（深：００２３０４）跌０﹒４％，古井貢酒（深：０００５９６）跌０﹒１％，怡亞通
（深：００２１８３）跌１﹒１％，中糧科技（深：０００９３０）跌０﹒８％，華致酒行
（深：３００７５５）跌１﹒５％，天音控股（深：０００８２９）跌０﹒６％，天佑德酒
（深：００２６４６）跌逾１％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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