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AH股新聞

10/01/2023 15:18

《深股通》深成指收升０﹒４９％，中小創新指跌０﹒０１％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指今日收升０﹒４９％，報１１５０６﹒７９點，深證
中小創新指數收跌０﹒０１％，報２３１７﹒１１點。
　　新能源汽車概念股午後走強，寧德時代（深：３００７５０）升３﹒７％，比亞迪
（深：００２５９４）升１﹒２％，陽光電源（深：３００２７４）揚１﹒２％，億緯鋰能
（深：３０００１４）升０﹒２％，恩捷股份（深：００２８１２）升１﹒５％，長安汽車
（深：０００６２５）升６﹒９％，天齊鋰業（深：００２４６６）升１﹒１％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）升１﹒５％。
　　從去年４月到１２月，蘋果公司從印度出口了超過２５億美元的ｉＰｈｏｎｅ手機，幾乎是
上一財年出口總額的兩倍。蘋果概念股走高，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）升４﹒１％，東
山精密（深：００２３８４）升近３％，鵬鼎控股（深：００２９３８）升１﹒１％，藍思科技
（深：３００４３３）升０﹒７％，京東方Ａ（深：０００７２５）升０﹒６％。
　　豬肉股普跌，溫氏股份（深：３００４９８）跌１﹒５％，正虹科技（深：０００７０２）
跌２﹒４％，正邦科技（深：００２１５７）跌１﹒５％，牧原股份（深：００２７１４）、新
希望（深：０００８７６）跌近１％。據國家發展改革委監測，１月３日至６日，全國平均豬糧
比價為５﹒９３：１，進入過度下跌三級預警區間。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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