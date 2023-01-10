《經濟通通訊社１０日專訊》自從中國鄭州工廠在疫情期間生產一度陷於停滯，蘋果公司加

速從中國向外轉移。從去年４月到１２月，蘋果公司從印度出口了超過２５億美元的

ｉＰｈｏｎｅ手機，幾乎是上一財年出口總額的兩倍。

據外電引述知情人士透露，在截至２０２３年３月份財年的前９個月，富士康科技集團和緯

創分別出貨逾１０億美元的蘋果主打產品。蘋果公司的另一家主要代工廠商和碩，到１月底有望

出口約５億美元蘋果手機。

據《印度時報》上周報道，印度電子和信息技術部的高層人士稱，在印度生產ｉＰｈｏｎｅ

取得成功後，印度政府考慮將ＩＴ硬件生產激勵計劃（ＰＬＩ）支出規模從當前的７３５億盧比

擴大到２０００億盧比，進一步尋求在印度生產ＭａｃＢｏｏｋ和ｉＰａｄ等產品。該高層人士

稱，目前包括富士康、緯創和和碩在內的蘋果所有頂級製造商正在印度生產價值數十億美元的智

能手機。下一步是在印度生產ＭａｃＢｏｏｋ和ｉＰａｄ等其他產品。

滬深蘋果概念股走高，長電科技（滬：６００５８４）漲逾５％，ＴＣＬ中環

（深：００２１２９）升３﹒５％，聞泰科技（滬：６００７４５）揚２﹒６％，東山精密

（深：００２３８４）升１﹒７％，鵬鼎控股（深：００２９３８）升１﹒４％，環旭電子

（滬：６０１２３１）彈１﹒４％，藍思科技（深：３００４３３）升１﹒２％，京東方Ａ

（深：０００７２５）升１﹒１％，立訊精密（深：００２４７５）升０﹒９％，惟工業富聯

（滬：６０１１３８）跌０﹒６％。（ｊｔ）

