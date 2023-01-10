《經濟通通訊社１０日專訊》在今日舉行的２０２３微信公開課上，微信公開課講師劉澤霖

透露，目前視頻號用戶總使用時長接近朋友圈８０％，基於算法的推薦播放量同比上年增長

４００％，創作者活躍度同比漲幅超過１００％。２０２２年，視頻號泛娛樂內容播放量同比增

長超１８５％，泛生活內容播放量同比增長２９１％，泛知識內容播放量較上年同期增長

１０９％，泛新聞內容同比增長２３７％。萬粉作者數量同比增長３０８％，爆款內容數量同比

增長１８６％。

另據微信公開課講師鄭衛表示，過去一年，越來越多用戶進入直播間，視頻號看播同比增長

３００％，看播時長同比增長１５６％；開播時長同比增長８３％，優質開播同比增長６１４％

。

內媒早前引述騰訊（００７００）創始人馬化騰上月中在線上內部員工大會上表示，微信事

業群（ＷＸＧ）中，最亮眼的業務是視頻號，基本上是全場（全公司）的希望。他指出，短視頻

三年來在全球範圍內對整個互聯網的衝擊相當大，各個平台和企業都不得不重視這一塊。當然，

短視頻會侵蝕掉很多長視頻、遊戲等產品的時間，這是一個客觀發展規律，也將倒逼其它業務進

行調整。（ｗｌ）

