《經濟通通訊社１０日專訊》在今日舉行的２０２３微信公開課上，微信公開課講師劉澤霖
透露，目前視頻號用戶總使用時長接近朋友圈８０％，基於算法的推薦播放量同比上年增長
４００％，創作者活躍度同比漲幅超過１００％。２０２２年，視頻號泛娛樂內容播放量同比增
長超１８５％，泛生活內容播放量同比增長２９１％，泛知識內容播放量較上年同期增長
１０９％，泛新聞內容同比增長２３７％。萬粉作者數量同比增長３０８％，爆款內容數量同比
增長１８６％。
另據微信公開課講師鄭衛表示，過去一年，越來越多用戶進入直播間，視頻號看播同比增長
３００％，看播時長同比增長１５６％；開播時長同比增長８３％，優質開播同比增長６１４％
。
內媒早前引述騰訊（００７００）創始人馬化騰上月中在線上內部員工大會上表示，微信事
業群（ＷＸＧ）中，最亮眼的業務是視頻號，基本上是全場（全公司）的希望。他指出，短視頻
三年來在全球範圍內對整個互聯網的衝擊相當大，各個平台和企業都不得不重視這一塊。當然，
短視頻會侵蝕掉很多長視頻、遊戲等產品的時間，這是一個客觀發展規律，也將倒逼其它業務進
行調整。（ｗｌ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情