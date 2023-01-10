《經濟通通訊社１０日專訊》在今日召開的２０２３微信公開課ＰＲＯ上，微信聯合騰訊研

究院發布《２０２３行業突圍與復蘇潛力報告》。報告顯示，２０２２年１２月以來，包括旅遊

、交通在內多個行業正迎來復蘇。

在餐飲行業，２０２２年，活躍小程序數量同比增長４０％，其中烘焙、正餐、茶飲為餐飲

行業小程序中同比新增數量最多品類；通過小程序下單的全年交易金額同比增長４１％，尤其在

咖啡茶飲頭部商戶中，來自小程序的訂單超過六成。此外，包括家居家裝、商場百貨、鞋服╱運

動、免稅類小程序交易額均保持超過４７％的高速增長。

在民生服務領域，過去一年中，有超８５％的用戶在日常生活中選擇通過微信小程序辦理各

類政務服務。目前，全國已有３０個省市區開通政務平台小程序，各類政務小程序數量總計達到

９﹒５萬個，同比增長２０％。

而伴隨線上醫療咨詢以及問診需求增長，實體醫院借助線上化工具開設「互聯網醫院」已成

為趨勢。截至２０２２年，依托微信小程序打造的互聯網醫院目前已覆蓋２８個省，數量同比增

長１９５％。總體來看，２０２２年醫療類小程序同比增長３４％，其中公立醫院增加２７％。

目前，全國已有３５１３７家醫院支持使用微信支付完成結算。（ｗｌ）

