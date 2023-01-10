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AH股新聞

10/01/2023 17:22

【聚焦數據】人行：２０２２年末社會融資規模存量同比增９﹒６％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，初步統計，２０２２年末社會融資規模存量為
３４４﹒２１萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒６％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２１２﹒４３萬億元，同比增長１０﹒９％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒８４萬億元，同比下降１７﹒４％；委托貸款餘
額為１１﹒２４萬億元，同比增長３﹒４％；信託貸款餘額為３﹒７５萬億元，同比下降１４％
；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒６６萬億元，同比下降１１﹒６％；企業債券餘額為
３１﹒０１萬億元，同比增長３﹒６％；政府債券餘額為６０﹒１９萬億元，同比增長
１３﹒４％；非金融企業境內股票餘額為１０﹒６４萬億元，同比增長１２﹒４％。
　　從結構看，２０２２年末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６１﹒７％，同比高０﹒７個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％
，同比低０﹒２個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額
佔比１﹒１％，同比低０﹒３個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比低
０﹒２個百分點；企業債券餘額佔比９％，同比低０﹒５個百分點；政府債券餘額佔比
１７﹒５％，同比高０﹒６個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒１％，同比高０﹒１個
百分點。（ｗｌ）

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