《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海市長龔正今日在上海人大會議上作《

政府工作報告》時，談及２０２３年上海市政府的重點工作指，要全力推進浦東引領區建設，制

定浦東放寬市場准入特別措施清單，推動洋山特殊綜合保稅區政策在浦東特定區域復制推廣，發

展人民幣離岸交易、跨境貿易結算和海外融資服務，配合上海市人大及其常委會出台新一批浦東

新區法規。

同時，要推動實施上海自貿區及臨港新片區建設行動方案，深化跨境貿易投資高水平開放外

彙管理改革試點。深化科創板制度創新，支持更多優質科創企業做大做強。全面完成長三角一體

化發展第二輪三年行動計劃，推動重點合作事項和重大項目落實落地。

此外，在上海建設國際經濟、金融、貿易、航運、科創「五個中心」方面，龔正提出，圍繞

國際經濟中心建設，上海將提高集成電路裝備、材料和設計創新發展能力，促進生物醫藥創新產

品應用推廣，優化人工智能自主可控軟硬件生態；持續推進新能源汽車、民用航空、空間信息等

產業補鏈固鏈強鏈，加快長興島海洋產業發展，大力發展數字經濟、綠色低碳、元宇宙、智能終

端四大新賽道，在未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料五大領域加速布局。

對於國際金融中心建設，上海將深化全球資產管理中心、國際再保險中心建設，加快打造國

際金融資產交易平台，推動更多商品期貨和金融衍生產品創新，支持設立更多總部型、功能性金

融機構，推進綠色金融、金融科技等改革創新，建設科創金融改革試驗區。

關於國際貿易中心、航運中心建設，上海將落實新一輪跨國公司地區總部支持政策，積極創

建服務貿易創新發展示範區。強化國際航運中心樞紐地位，加快推進小洋山北側開發、浦東國際

機場四期等重大項目，啟動建設東方綜合交通樞紐上海東站，發展高端航運服務業。

圍繞上海科創中心建設，上海將深入推進張江綜合性國家科學中心建設，加快培育一批國家

實驗室上海基地，大力發展新型研發機構，開工建設磁慣性預研項目等國家重大科技基礎設施，

持續構建光子、生命科學、海洋等領域設施集群。

