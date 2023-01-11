《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指高開１３２點，報２１４６３點。最高升３５４點報

２１６８６點，最低跌４點報２１３２７點。恒指收報２１４３６點，升１０４點或０﹒４９％

。

北水全日淨流入９﹒７２億元，上日淨流出５７５﹒４３萬元。北水淨買入最多的個股依次

是中國移動（００９４１）、先聲藥業（０２０９６）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中國神華（０１０８８）。

主板成交１６５８﹒４７億元增加２６﹒３％。其中港股通成交４６６﹒５億元，佔總成交

２８﹒１％。

中國移動升１﹒１３％報５３﹒８元，北水淨買入５﹒２億元；先聲藥業升２﹒８４％報

１２﹒３２元，北水淨買入２﹒６億元；比亞迪股份升４﹒７３％報２１７元，北水淨買入

２﹒４億元。

騰訊控股升３﹒１５％報３７３﹒８元，北水淨賣出１３﹒４億元；藥明生物升３﹒７８％

報６９﹒９５元，北水淨賣出１﹒８億元；中國神華升４﹒７３％報２４﹒３５元，北水淨賣出

１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ５﹒１８

先聲藥業 （０２０９６） ２﹒６１

比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒３９

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒３０

理想汽車 （０２０１５） １﹒１９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －１３﹒３９

藥明生物 （０２２６９） －１﹒８２

中國神華 （０１０８８） －１﹒３９

快手 （０１０２４） －０﹒５４

美團 （０３６９０） －０﹒４４

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